В Алматы формируется полугодовой запас лекарств

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - Самолетом из Дели в Алматы 22 июля было доставлено 34 тонны, или 1,6 млн упаковок препаратов от COVID-19, закупленных на средства, выделенные акиматом Алматы для создания лекарственного стабфонда, передает Kazakhstan Today.

Напомним, для решения проблемы дефицита лекарств решением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева было выделено 5 млрд тенге для беспроцентного финансирования оптовых закупок препаратов против коронавирусной инфекции. Кроме того, еще 5 млрд тенге выделено на формирование резервного фонда для обеспечения лекарственными препаратами стационаров для лечения COVID-19. Идет активная работа по формированию полугодового запаса препаратов, что позволит избежать перебоев с поставками необходимых лекарств для аптек и инфекционных стационаров.

В прибывшей сегодня партии находятся такие препараты, как антикоагулянты - эноксапарин, гепарин; антибактериальный - офлоксацин; противовоспалительные препараты - преднизолон, дексаметазон; антибиотики - цефтриаксон, меропенем; жаропонижающий - парацетамол; противовирусный препарат осельтамивир.

С прошлой пятницы наблюдается снижение спроса на лекарственные препараты, отсутствуют большие очереди. В целом ситуация стабилизирована. Кроме поставок медикаментов в аптеки через стабилизационный фонд мы будем поставлять лекарства также в резервный фонд для оперативного обеспечения препаратами противокоронавирусных госпиталей. Полугодовой запас будет храниться на складах фармкомпаний, в случае необходимости эти препараты будут распределяться по стационарам и аптекам", - сообщил координатор акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев.

По данным Салимбаева, 23 июля в Алматы будет доставлен препарат "Клексан" из Турции. Поставщик завозит около 40 тыс. единиц этого препарата. До 31 июля планируется завести дополнительно 150 тыс. единиц клексана. В целом в ближайшую неделю ожидается поступление порядка 300 тыс. единиц антикоагулянта.

Это уже седьмой рейс, совершенный с 10 июля и доставивший востребованные лекарственные препараты. До конца текущего месяца ожидается прибытие еще двух рейсов. Общий объем завезенных лекарств составит порядка 7,5 млн упаковок. После таможенного оформления препараты будут распределены в аптечные сети города.

Акимат города также принял меры по ускоренному оформлению прибывающих грузов с лекарствами. По словам руководителя таможенного поста "Жетысу" ДГД по Алматы Талгата Жанбырбаева, время оформления документов для гуманитарных и коммерческих грузов с медицинскими изделиями, поступающими в страну, значительно сократили.

Гуманитарные грузы проходят таможенную очистку в упрощенном порядке, без уплаты таможенных платежей. Оформление занимает 5-10 минут. Коммерческие партии фармацевтических компаний оформляются за 10-20 минут. Дело в том, что мы перешли на круглосуточный режим работы. Раньше если груз прилетал ночью, то растаможка проводилась утром следующего дня. Сейчас мы работаем сразу же по прибытии грузов и днем и ночью в любое время. Мы все время на связи, стараемся, чтобы жизненно важные грузы ни на минуту не задерживались", - отметил Жанбырбаев.

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