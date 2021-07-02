В Алматы и Шымкенте есть новые заболевшие индийским штаммом

АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - В Алматы и Шымкенте выявлены новые случаи заражения индийским штаммом коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

О регистрации индийского штамма в соцсетях сообщил первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан, сообщает "Хабар 24".





По словам замакима, за минувшие сутки зарегистрированы 143 инфицированных, в их числе - новорожденный малыш, которому еще нет и месяца.

В Алматинской области Дельта-вариант подтвердился у одного из больных в Талгарском районе. Об этом сообщил главный врач районной больницы. Напомним, этот штамм на 60 процентов заразнее его предшественников. В своих исследованиях учёные подчеркивают: мутация сопровождается осложнениями и высокой госпитализацией. На этом фоне казахстанцам напоминают о важности иммунизации, а также призывают носить маски, не забывать о социальной дистанции и не посещать места массового скопления людей", - сообщает телеканал.





Новый штамм подтвердился почти у 80% заболевших коронавирусом алматинцев.





Напомним, в Алматы снова зафиксирован рост числа заражений коронавирусом. Только за вчерашний день зарегистрировано 305 новых случаев КВИ. Город по-прежнему в "красной" зоне. Вместе с Алматы в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "жёлтой" зоне - Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская и Мангистауская области.

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