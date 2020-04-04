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В Алматы и СКО зарегистрировано 5 новых случаев КВИ

03.04.2020, 14:10 7534
Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.00 3 апреля зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 3 случая, передает Kazakhstan Today.
 
Всего в стране подтверждено 453 случая регистрации коронавируса, из них:
 
Нур-Султан - 199 случаев; 
 
Алматы - 93 случая; 
 
Карагандинская область - 22 случая; 
 
Атырауская область - 20 случаев; 
 
Акмолинская область - 19 случаев; 
 
Жамбылская область - 6 случаев; 
 
Шымкент - 11 случаев; 
 
Восточно-Казахстанская область - 3 случая; 
 
Алматинская область - 9 случаев; 
 
Актюбинская область - 7 случаев; 
 
Северо-Казахстанская область - 18 случаев; 
 
Павлодарская область - 1 случай; 
 
Мангистауская область - 1 случай; 
 
Кызылординская область - 26 случаев; 
 
Западно-Казахстанская область - 2 случая; 
 
Туркестанская область - 16 случаев.

Ранее сообщалось, что в Алматы выписаны еще два пациента, излечившихся от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день в стране 29 выздоровевших.
 

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