В Алматы и СКО зарегистрировано 5 новых случаев КВИ

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.00 3 апреля зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 3 случая, передает Kazakhstan Today.
Всего в стране подтверждено 453 случая регистрации коронавируса, из них:
Нур-Султан - 199 случаев;
Алматы - 93 случая;
Карагандинская область - 22 случая;
Атырауская область - 20 случаев;
Акмолинская область - 19 случаев;
Жамбылская область - 6 случаев;
Шымкент - 11 случаев;
Восточно-Казахстанская область - 3 случая;
Алматинская область - 9 случаев;
Актюбинская область - 7 случаев;
Северо-Казахстанская область - 18 случаев;
Павлодарская область - 1 случай;
Мангистауская область - 1 случай;
Кызылординская область - 26 случаев;
Западно-Казахстанская область - 2 случая;
Туркестанская область - 16 случаев.
Ранее сообщалось, что в Алматы выписаны еще два пациента, излечившихся от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день в стране 29 выздоровевших.
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