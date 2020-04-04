В Алматы и СКО зарегистрировано 5 новых случаев КВИ

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.00 3 апреля зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 3 случая, передает Kazakhstan Today.

Всего в стране подтверждено 453 случая регистрации коронавируса, из них:

Нур-Султан - 199 случаев;

Алматы - 93 случая;

Карагандинская область - 22 случая;

Атырауская область - 20 случаев;

Акмолинская область - 19 случаев;

Жамбылская область - 6 случаев;

Шымкент - 11 случаев;

Восточно-Казахстанская область - 3 случая;

Алматинская область - 9 случаев;

Актюбинская область - 7 случаев;

Северо-Казахстанская область - 18 случаев;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай;

Кызылординская область - 26 случаев;

Западно-Казахстанская область - 2 случая;

Туркестанская область - 16 случаев.





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