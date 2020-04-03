В Алматы и Жамбылской области выявили шесть случаев коронавируса

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 00.05 2 апреля выявлено еще 6 новых случаев COVID-19 в Алматы и Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 4 случая, в Жамбылской области - 2 случая", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

Всего в стране подтверждены 386 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 184 случая, Алматы - 90 случаев, в Кызылординской области - 25 случаев, в Акмолинской области - 19 случаев, в Атырауской области - 16 случаев, в Карагандинской области - 15 случаев, в Алматинской области - 9 случаев, в Туркестанской области - 5 случаев, в Жамбылской области - 5 случаев, в СКО - 5 случаев, в Актюбинской области - 4 случая, в Шымкенте - 3 случая, в ВКО - 2 случая, в ЗКО - 2 случая, в Павлодарской области - 1 случай, в Мангистауской области - 1 случай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства