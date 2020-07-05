В Алматы из Китая прибыла очередная партия медицинской гуманитарной помощи

Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - В рамках международных усилий и солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции правительство Китайской Народной Республики направило в Казахстан очередную партию медицинской гуманитарной помощи, которая была доставлена сегодня в Международный аэропорт города Алматы, передает Kazakhstan Today.

В состав груза вошли тест-системы для выявления вируса COVID-19 в количестве 50 тыс., а также защитные очки - 70 тыс., медицинские перчатки - 150 тыс., бесконтактные термометры - 1000, защитные костюмы - 30 тыс., маски - 600 тыс.

Защитные средства будут распределены среди медицинских учреждений и организаций.

МИД Казахстана выражает признательность правительству КНР за предоставленный гуманитарный груз в условиях глобальной пандемии. Благородный жест наших китайских партнеров демонстрирует приверженность курсу дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК .

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