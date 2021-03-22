В Алматы мониторинговая группа прервала свадьбу на 120 человек

АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Мониторинговые группы в Алматы работают в усиленном режиме. Всего в городе работают 32 мониторинговые группы, которые проверяют соблюдение санитарных требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

20 марта было выявлено проведение свадебного мероприятия в зале "Гранд Палас" гостиницы "Казахстан" по проспекту Достык, 52/2. На момент выявления зале находилось около 120 человек.

Акимат Алматы напоминает, что город находится в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в мегаполисе выявлены 437 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Это наивысший показатель за последний месяц.

Темпы распространения эпидемии в городе растут ежедневно. Во избежание дальнейшего обострения ситуации с коронавирусом напоминаем жителям о важности строгого соблюдения антивирусных правил, в особенности воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях. Горожан, особенно людей с хроническими заболеваниями, а также жителей пожилого возраста старше 65 лет, призывают быть предельно внимательными и избегать контактов", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, в Алматы до 29 марта вводят жесткий карантин.

В Казахстане за минувшие сутки выявили 1171 случай заражения коронавирусом. Из них в Алматы - 353.

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