В Алматы мониторинговые группы будут работать по новому цифровому решению

АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - На фоне циркуляции индийского штамма Дельта в Алматы растет количество зараженных коронавирусной инфекцией. Алматы находится в "красной" зоне. Для защиты здоровья горожан в мегаполисе усилены ограничительные меры, нацеленные на недопущение массового скопления и перезаражения. Мониторинговые группы, в свою очередь, призваны следить за соблюдением ограничений, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Вместе с тем в рамках совершенствования механизма городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции совместно с прокуратурой города и региональной палатой "Атамекен" приняли решение о переводе работы мониторинговых групп в цифровой формат.

Оцифровка работы мониторинговых групп повысит качество обработки и учета данных об итогах работ. Так, модуль "Контроль мониторинговых групп" по Алматы позволит в режиме реального времени отслеживать работу мониторинговых групп и настроить актуальную аналитику. В результате будет доступна информация о том, какие объекты чаще всего посещают проверяющие, соблюдается ли маршрут рейдовых мероприятий и так далее. При этом, как отмечают в прокуратуре мегаполиса, работа мониторинговых групп будет считаться легитимной только при использовании данного модуля.

Теперь посещения предпринимателей со стороны мониторинговых групп будут фиксироваться незамедлительно, база сама будет вести электронный учет. Платформа автоматически определяет месторасположение объекта мониторинга. В присутствии предпринимателя будет заполняться шаблон с указанием всех его идентификационных данных, выявленных нарушениях и принятых мерах.

В Алматы продолжают усиленно работать 40 мониторинговых групп. Так, с начала года проведено 3195 выездов, охвачено 30 279 объектов, выявлено 2682 объекта с нарушениями карантинных мер. Составлено 4730 протоколов на физические и юридические лица на общую сумму свыше 350 миллионов тенге. В суды передано 75 материалов (по части 3 статьи 462 и части 1 статьи 425), из них по 64 материалам приняты решения. За прошедшую неделю, с 12 по 17 июля, проверено соблюдение карантинных мер на 829 объектах, выявлено 78 объектов с нарушениями. За выходные дни с 16 по 18 июля по городу Алматы выявлены нарушения со стороны 27 юрлиц.

По состоянию на 23.59 18 июля в Казахстане подтверждено 494 222 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 798.

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