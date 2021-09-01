В Алматы на одном из рынков нарушили карантин "выходного дня"

АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - 28 августа, несмотря на запрет работы в выходные дни, продолжал работу рынок "Барыс". Мониторинговая группа Алмалинского района Алматы в этот день, около 13.30, выявила нарушения установленных карантинных ограничений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь владельца рынка "Барыс" могут оштрафовать на весьма солидную сумму, материалы уже направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района.

На рынке не контролировался масочный режим, многие покупатели находились на территории торговых рядов без масок.

Ранее сообщалось, что по результатам эпидемиологических расследований основными местами заражения в Алматы являются объекты торговли - 32%, контакты в семьях - 16%, общественный транспорт - 17,1% и рынки - 13%.

Как и прежде, в городе продолжают заражаться коронавирусом жители в возрасте от 20 до 39 лет - 33,5%, в возрасте 40-59 лет - 25,2% и 60 лет и старше - 23,1%. Дети и подростки - в 18% случаях.

Напомним, что в Алматы действуют карантинные ограничения на работу общепитов (только на вынос), ТРЦ, рынков, салонов красоты и фитнес-центров в выходные дни.

По состоянию на 23.59 30 августа в Казахстане подтвержден 789 471 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1309.

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