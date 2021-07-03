В Алматы началась четвертая волна коронавируса из-за Дельта-штамма

АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему в мегаполисе быстро растет число зараженных коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основной причиной ухудшения эпидситуации стало появление новых штаммов вируса. Нынешний подъем заболеваемости можно назвать "четвертой волной" коронавируса. Мы готовы к ухудшению ситуации, уже подготовлено 3500 коечных мест. В настоящее время насчитывается 1760 коек для больных. Их численность увеличим на 35%", - сообщил санврач мегаполиса.

Он также сообщил о состоянии зараженной индийским штаммом женщины и ее ребенка. В ходе эпидрасследования установлено возможное место заражения пациентки. По словам женщины, она посещала крупные строительные магазины, вероятно, заражение произошло там.

Состояние мамы и ребенка удовлетворительное. Они выписаны из больницы и находятся под наблюдением врачей", - рассказал Бекшин.

Эпидемиологи Алматы определили наиболее вероятные места заражения коронавирусной инфекцией. К примеру, отмечен рост заражений среди участников семейных мероприятий, тоев, юбилеев, поминок - на 1,7%, посетителей ночных клубов, караоке - на 0,2%. Не регистрировались случаи заражения на объектах, участвующих в проекте ASHYQ.

При этом остается высоким удельный вес заражаемости в семьях - 25%, на объектах торговли - 23%, в общественном транспорте - 16,7%, при участии в массовых мероприятиях - 6%.

Санитарные врачи и эпидемиологи отмечают специфическое воздействие штамма Дельта на детей и молодежь. За последнюю неделю на 2,3% возросла заболеваемость среди детей до 14 лет.





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