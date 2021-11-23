В Алматы началась кампания ревакцинации от КВИ

Фото: УВП города Нур-Султана

АЛМАТЫ. 22 НОЯБРЯ - 22 ноября в Алматы началась кампания ревакцинации против COVID-19. В числе первых, кто получил прививку в городской поликлинике №4, был руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управлении общественного здоровья сообщили, что на сегодня для ревакцинации доступны инактивированные вакцины QazVac и Sinopharm (Vero Cell).

В первую очередь ревакцинации подлежат: медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против коронавируса не обнаружены антитела против COVID-19, лица самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

Напомним, неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами.