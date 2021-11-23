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В Алматы началась кампания ревакцинации от КВИ

22.11.2021, 20:23 65395
В Алматы началась кампания ревакцинации от КВИ
Фото: УВП города Нур-Султана
АЛМАТЫ. 22 НОЯБРЯ - 22 ноября в Алматы началась кампания ревакцинации против COVID-19. В числе первых, кто получил прививку в городской поликлинике №4, был руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управлении общественного здоровья сообщили, что на сегодня для ревакцинации доступны инактивированные вакцины QazVac и Sinopharm (Vero Cell). 
 
В первую очередь ревакцинации подлежат: медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против коронавируса не обнаружены антитела против COVID-19, лица самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ. 
 
Напомним, неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами. 
 
Ранее в Министерстве здравоохранения РФ дали рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт".
 
 

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новости по теме

Глава Минздрава РК высказался о новогодних корпоративах

23.11.2021, 13:35 18604
Глава Минздрава РК высказался о новогодних корпоративах
Фото: agency-present.ru
  НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, будут ли проводиться новогодние корпоративы в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Минздрава пояснил, что есть определенные требования в зависимости от зоны нахождения региона - "желтая", "красная", "зеленая". Согласно этому, главные санврачи региона будут принимать решение. 
 

В зависимости от каждого региона будут устанавливаться определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита, на концертах", - сказал Цой.

 
Министр отметил, что несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Казахстане, нельзя расслабляться.
 

Все мы хотим быстрее социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть еще немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году", - сказал Цой.

 
 

Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"

23.11.2021, 13:13 21412
Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"
Фото: ria.ru
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы прорабатываем этот вопрос. Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины "Спутник Лайт", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов.

 
 
 

Препаратом Pfizer вакцинированы более 35 тыс. казахстанцев

23.11.2021, 10:37 37234
Препаратом Pfizer вакцинированы более 35 тыс. казахстанцев
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой на заседании правительства рассказал о ходе вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр здравоохранения доложил, что на сегодняшний день первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 76%, или 46% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с охватом 70% подлежащего населения, или 42,2% от численности населения. 
 
Цой напомнил, что в Казахстан поступило 645 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 детей, а также 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются еженедельно. 
 

Практически закончилась вакцинация против гриппа, привито более 2 млн 500 тысяч человек, или 99,3% от подлежащего населения. Охват от численности населения составил 13% и достиг требуемого уровня ВОЗ (не менее 10%). Профилактические и противоэпидемические мероприятия по контролю заболеваемости КВИ и ОРВИ продолжаются", - проинформировал глава МЗ РК.

 
В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость коронавирусом снизилась в 2,4 раза, больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных - в 1,8 раз. Занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных - 25%", - сообщил министр здравоохранения. 
 
Глава правительства поручил держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на постоянном контроле, особенно в приграничных областях, увеличить темпы вакцинации, а также обеспечить режим хранения и транспортировки вакцин, отметили в пресс-службе главы кабмина.

Напомним, 22 ноября в стране началась ревакцинация населения от COVID-19.
 

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