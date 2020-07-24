В Алматы наращивают коечный фонд для пациентов с COVID-19 в случае роста потребностей в осенне-зимний период

Фото: hibinform.ru

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - В Алматы наращивают коечный фонд в случае роста потребностей в осенне-зимний период, сообщил в прямом эфире программы Akimat Live на телеканале "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

На сегодня в городе зарегистрирован 9851 случай COVID-19. За сутки выявлено новых 216 случаев. Всего выздоровели 5796 человек, за сутки выздоровели 129 пациентов. Умерших от коронавируса – 73 человека (прошедших экспертизу).

Когда объявили ЧП, у нас только два стационара работало общей вместимостью 500 койко-мест. Сегодня довели до 6096 коек", – сказал Б. Сагинтаев, отметив, что в ближайшие 1,5-2 месяца будет обеспечено дальнейшее увеличение до 7700 мест в стационарах для пациентов с COVID-19.

Следует отметить, что расширение коечного фонда и меры по эшелонированию пациентов при госпитализации позволили снизить загруженность ковидных стационаров с 90% до 48%. Как отметил аким, все силы брошены на снижение числа пациентов в тяжелом состоянии.

Также отмечено, что в ближайшие дни будут введены новые стационары, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, которые будут открыты на базе имеющихся объектов здравоохранения, предварительно прошедших санитарно-эпидемиологический аудит. Службами города в настоящее время ведутся строительные работы в санатории "Казахстан" на 250 коек, "Коктем" на 376 коек, пансионат "Самал" – 140 коек, гостиница "Астана" – 230 коек, общежитие КазАТК - 360 коек, Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны – 100 коек, Центр оказания специальных социальных услуг на 500 коек. Эти новые стационары будут поэтапно запущены до конца августа.

Кроме того, акиматом особое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка. Очень важно, чтобы все женщины имели доступ к безопасным родам, непрерывному дородовому и послеродовому уходу, особенно в период пандемии. Для рожениц в городе уже функционирует роддом №4 на 45 коек. На днях там будет введен в работу новый корпус на 60 койко-мест, таким образом общая коечная мощность составит 105 коек.

Ведется ежедневный мониторинг возможных объектов, которые могут служить временными стационарами для экстренного размещения пациентов. В городе в экстренные и сжатые сроки, оперативно и масштабно открывают новые стационары, обеспечивается необходимое техническое оснащение, проводится перепланировка помещений (шлюзы и изолированные боксы).

Это принимается заблаговременно перед наступлением осенне-зимнего периода на случай роста потребностей в дополнительных койко-местах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства