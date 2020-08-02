В Алматы нарушителей домашнего карантина будут штрафовать и помещать в карантинный стационар

Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today - С 00.00 часов 3 августа 2020 года в Алматы вводятся дополнительные ограничительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно новым требованиям, лица, нарушившие домашний карантин, будут оштарфованы и помещены в карантинный стационар, передает Kazakhstan Today.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы - главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому организации, осуществляющие диагностическое исследование на выявление РНК коронавируса, должны вручать расписки об обязательном исполнении условий соблюдения ограничительных мероприятий.

Организации должны информировать о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19 в течение 12 часов с момента получения лабораторного подтверждения, с приложением расписки, согласно схеме оповещения, утвержденной постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 июня 2020 года №43 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".

Управлению общественного здоровья города Алматы поручено обеспечить:

- достаточным количеством средств индивидуальной защиты персонала карантинных учреждений, с соблюдением требований по их использованию;

- проведение онлайн-консультаций лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 для оценки состояния и формы заболевания (наличие клинических проявлений либо бессимптомное течение);

- медицинское наблюдение лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях, а также находящихся на режиме домашнего карантина в течение 14 дней;

- проведение ежедневного обзвона лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся на режиме "домашний карантин" на наличие клинических симптомов COVID-19, а также на предмет соблюдения режима домашнего карантина. При отсутствии клинических симптомов в течение 14 дней карантин завершается;

- выдачу направления на изоляцию в карантинный стационар при установлении фактов нарушения режима "домашний карантин", с информированием территориального управления контроля качества и безопасности товаров и услуг и департамента полиции;

- выдачу лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19 рекомендаций о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 и противоэпидемиологических мер, а также определение механизма согласования выхода из жилища лица, находящего на режиме домашний карантин;

- защиту сведений, составляющих тайну медицинского работника;

- направление на добровольную изоляцию в карантинный стационар лиц, с подтвержденным диагнозом COVID-19 при отсутствии условий для соблюдения режима "домашний карантин" по месту проживания; наличии риска перезаражения членов семьи, беременных, лиц старше 60 лет, лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; с вызовом специальной машины станции скорой медицинской помощи для их транспортировки;

Управлению предпринимательства и инвестиций города Алматы обеспечить подготовку объектов с соответствующими условиями для изоляции лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, нарушивших режим "домашний карантин", а также при добровольной изоляции при отсутствии условий его соблюдения. Карантинный стационар необходимо обеспечить бытовыми условиями и горячим питанием.

Департаменту контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы и его районным управлениям обеспечить с момента получения информации о случаях заражения COVID-19 в течение 12 часов осуществление регистрации и учета лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. Должен быть определен круг лиц, из числа близких контактов, с лицами с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Данные лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 и близких контактных с больным COVID-19 должны быть внесены в информационную систему данных.

Кроме того, поручено сформировать районные мобильные группы из числа сотрудников службы с привлечением сотрудников департамента полиции, амбулаторно-поликлинической службы, волонтеров для проведения мониторинга по соблюдению требований режима "домашний карантин" лицами с подтвержденным диагнозом COVID-19 и организовать их работу.

Лица, нарушившие домашний карантин, будут привлечены к административной ответственности и направлены на изоляцию в карантинный стационар.

Департаменту полиции Алматы поручено по представлению ДККБТУ задерживать лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, оказывающих злостное неповиновение до приезда специальной медицинской скорой помощи.

Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 вправе:

- получить квалифицированную медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- открыть больничный лист;

- получить информацию (данные о возможном риске и преимуществах, предлагаемых и альтернативных методах лечения, сведения о возможных последствиях отказа от лечения, информация о диагнозе, прогнозе и плане лечебных мероприятий в доступной для пациента форме, а также разъяснение причин выписки его домой или перевода в другую медицинскую организацию) и независимое мнение о состоянии своего здоровья и проведение консилиума;

- на защиту сведений, составляющих тайну медицинского работника;

- получить консультации врачей-специалистов;

- в случае отсутствия возможности изоляции и принятия мер для недопущения распространения заражения других лиц, обратиться по телефонам горячей линии +7 (727) 300-05-05, +7 (727) 300-01-03 управления общественного здоровья города Алматы и по указанному адресу добровольно поступить в карантинный стационар.

При этом нахождение лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 в карантинном стационаре оплачивается за счет бюджета.

Кроме того, лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 вправе знать, что в случае нарушения требований карантина, будут привлечены к административной ответственности, а в случае заражения иных лиц к уголовной ответственности.

Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны:

- соблюдать карантинные, санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические требования;

- не допускать контакта в период нахождения в условиях карантина с иными лицами в целях исключения заражения;

- не покидать жилища без согласования с медицинскими работниками;

- подписать и получить расписку об обязательном исполнении условий соблюдения ограничительных мероприятий;

- предоставлять необходимую информацию для определения круга лиц, из числа близких контактов;

- незамедлительно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья (в период карантина 14 дней);

- выполнять законные требования или постановления должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции;

- соблюдать требования настоящего постановления.

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