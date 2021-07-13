В Алматы нарушителей карантина штрафуют в размере 87,5 тыс. тенге

АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Больных COVID-19, которые обязаны находиться на карантине, выявляют с помощью системы Ashyq в заведениях общепита, фитнес-центрах, ТРЦ и в других общественных местах. Только в Алматы за неполную прошлую неделею выявлено 13 таких нарушителей. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

При сканированиях с 9 апреля по 8 июля 2021 года на объектах общепита выявлены 323 зараженных (13 из них за неполную последнюю неделю), среди посетителей фитнесов, бассейнов - 164 (3), кинотеатров - 79 (2), ТРЦ - 24 (14), ЦОНов - 21 (4)", - сообщил главный государственный санврач Алматы.

Он отметил, что на нарушителей карантина с 10 июня текущего года наложено 32 штрафа по 30 МРП (87 510 тенге), из них 10 оштрафованы за последнюю неделю.

По данным системы Ashyq, в Алматы с 28 июня по 1 июля текущего года в результате сканирования при входе на объекты предпринимательства у 28 жителей подтверждён красный статус, у 9 - жёлтый.

В настоящее время в Алматы ежедневно прививаются против короновирусной инфекции порядка 10-16 тыс. человек. На сегодня охват вакцинацией первым компонентом составил около 30% (585 116 человек) и вторым - 17% (335 286 человек). По словам Бекшина, принимаемые меры сдерживают распространение эпидемии в городе на уровне 600 случаев в сутки.

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