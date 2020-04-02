В Алматы, Нур-Султане и Караганде медики заразились коронавирусом

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о распространении коронавирусной инфекции среди медицинских сотрудников, передает Kazakhstan Today.

Есмагамбетова рассказала о принятии нового постановления главного санитарного врача и отметила, что в нем предусмотрены меры инфекционной безопасности для медицинского персонала.

Также в документе предусмотрены требования индивидуальной защиты медработников в зависимости от характера работы и от опасности работы.

По словам Айжан Есмагамбетовой, в новом постановлении особые акценты сделаны на проведение и усиление противоэпидемиологических мероприятий.

Лица, прибывающие в РК авиарейсами, подлежат изоляции до трех суток для лабораторного обследования. При получении отрицательных результатов они помещаются на домашний карантин до 14 суток. Лица с положительными результатами анализа на КВИ подлежат госпитализации в инфекционные стационары. По-прежнему данная норма не распространяется на пилотов авиарейсов, на водителей международных перевозок и железнодорожников, пересекающих границу. Эти лица наблюдаются по месту проживания", - сказала она.

Кроме того, по согласованию с МИД РК принята норма об обязательном тестировании на КВИ дипломатов и членов их семей с последующим помещением на 14-дневный карантин при наличии отрицательного результата.





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