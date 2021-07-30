В Алматы объекты, не вошедшие в систему Ashyq, приостановят работу на две недели

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АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, какие ограничения будут введены с принятием нового постановления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Жандарбека Бекшина, если сейчас объекты, не входящие в систему Ashyq, работают до 17.00, то с принятием нового постановления, данные организации прекратят свою деятельность на 2 недели.

А те, кто вошел в систему Ashyq, те будут работать до 20.00", - уточнил главсанврач.

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