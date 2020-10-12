В Алматы обсудили условия возврата к традиционному формату обучения

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - В управлении образования Алматы назвали условия, при которых будет рассмотрен вопрос возвращения к традиционному формату обучения, передает Kazakhstan Today.

Вопрос поэтапного перехода школ к традиционному формату обучения будет рассмотрен при устойчивом снижении уровня заболеваемости населения, сообщает Coronavirus2020.kz

Первым этапом в штатном режиме обучения с обеспечением максимальных мер санитарной безопасности идут учащиеся 1-4 классов. Вторым этапом учащиеся 5-11 классов", - сказал на брифинге заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов.

По его словам, в новом учебном году в городе функционируют 207 государственных школ с охватом более 270 тысяч учащихся и 66 частных школ с охватом боле 16 тысяч учащихся.

96% учащихся города обучаются в дистанционном формате. В 133 школах города организованы 923 дежурных класса с охватом 11 840 детей", - сказал спикер.

Деятельность дежурных классов осуществляется с наполняемостью не более 15 человек при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Управлением общественного здоровья ежедневно ведется анализ по заболеваемости учащихся COVID-19. На сегодня зарегистрировано 8 детей. Все эти дети находятся на дистанционном обучении. Фактов заболевания среди учащихся, посещающих дежурные группы, в городе нет", - отметил он.

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