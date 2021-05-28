В Алматы около 70 вакцинированных граждан заболели коронавирусом

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АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В Алматы 69 человек, получивших вакцину, заболели коронавирусом, сообщил глава управления общественного здравоохранения Алматы Нариман Табынбаев в ходе пресс-конференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы на сегодняшний день сделали вакцину 296 316 гражданам. Из них зарегистрировано 69 случаев, когда пациенты оказались в стационарах. Но это не значит, что сразу после вакцинации", - сказал Табынбаев.

Он сообщил, что по всем фактам проводится эпидрасследование. Устанавливают все причины: когда пациент получил вакцину, первый или второй компонент.

Глава управления общественного здравоохранения Алматы отметил, что инкубационный период при заболевании коронавирусом может составлять от 2 до 14 дней. Граждане могли получить вакцину и до и после контакта с больным коронавирусом.

Например, был случай, когда молодой человек попал в стационар после вакцинации. Но накануне он отдыхал на Шымбулаке с компанией. Это была суббота, в понедельник получил вакцину, и через 5 дней он оказался в больнице. Теперь надо понять, связано ли это с тем, что был контакт до вакцинации или нет", - пояснил Табынбаев.

Кроме того, глава управления рассказал о случаях продажи паспортов вакцинации.

К сожалению, эти факты подтверждаются в двух поликлиниках. Данные случаи были переданы в правоохранительные органы. Проводится расследование. По срокам завершения расследования нас не поставили в известность", - сказал он.

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