В Алматы оштрафовали более 2 тыс. человек с "красным" статусом в Ashyq

АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - О том, сколько алматинцев нарушили двухнедельный домашний карантин, рассказал в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, все нарушители оплатили штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге) согласно части 1 статьи 425 КоАП.

Байгабулов сообщил, что по результатам сканирования QR-кода в системе Ashyq в Алматы выявлены 2188 горожан с "красным" статусом. Кроме того, контактным лицам с "желтым" статусом выданы 750 предупреждений о соблюдении режима самоизоляции. Имена 2024 нарушителей карантина опубликованы в открытых источниках.

Всего в Алматы по проекту Ashyg работают 10 045 участников, также насчитывается 12 805 добровольных участников", - сообщил Байгабулов.

Он также рассказал, что лидерами проекта в Алматы являются 500 объектов. Как известно, предприятия-лидеры работают с большими временными преимуществами. Однако лишиться этого статуса легко, если не проводить чекины. Сначала статус приостанавливается на неделю, при повторном нарушении - на две недели и при третьем нарушении - на месяц.

Представитель ДСЭК Алматы сообщил, что с начала работы проекта Ashyq нарушали режим самоизоляции и пытались посетить объекты, работающие по проекту, 11 060 жителей мегаполиса.

Добавим, что на объектах Ashyq при сканировании на входе у 9999 жителей зарегистрирован "красный" статус, у 1061 жителя "желтый" статус.

Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции при сканировании приходятся на объекты общественного питания, ТРЦ, торговые дома, рынки, магазины, аэропорт и фитнес-центры.

К примеру, в рестораны и кафе пытались пройти 3035 инфицированных, в торговые центры свыше 2 тысяч зараженных, более 400 человек, находящихся на карантине, хотели зайти в здание аэропорта.

Байгабулов рассказал о работе мониторинговых групп Алматы, которые ежедневно выявляют нарушителей карантина среди объектов предпринимательства.

По данным санитарно-эпидемиологического ведомства, с 1 января по 28 сентября 2021 года проверками охвачено 41 062 объекта предпринимательства, выявлено 3929 объектов с нарушениями карантинных мер.

Составлено 6132 протокола, из них наложено на юридические лица 675 протоколов на сумму 236 млн тенге, в отношении физических лиц за нарушение масочного режима составлено 5457 протоколов, на сумму 240 млн тенге.

На злостных нарушителей карантина в суды передано 76 материалов, судами приостановлено 44 объекта.

С августа проверки разграничены на дневные, ночные. Кроме того, проводится мониторинг в общественном транспорте. Проверяющие выявляют водителей и пассажиров, не соблюдающих масочный режим. Всего за отчетный период в общественном транспорте выявлены 159 человек без масок", - сообщил С. Байгабулов.

Заместитель руководителя ДСЭК Алматы напомнил, что эпидобстановка в мегаполисе остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 400 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 200 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости Алматы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать санитарные нормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.

Как сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали, инфекционные стационары Алматы по-прежнему загружены. В 29 ковидных стационарах Алматы находятся 1788 человек, в числе которых 53 ребенка. В числе пациентов 71 в крайне тяжелом, 855 в тяжелом, 862 в состоянии средней степени тяжести. Всего в городе развернуто 5230 коек.

В отделениях реанимации интенсивной терапии находятся 179 алматинцев, еще 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 86, к аппаратам High flow 51 человек", - продолжила Л. Мырзагали.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 4448 пациентов, из которых 159 бессимптомных, 4190 с легкой, 99 со средней степенью тяжести. Из общего числа пациентов 598 составляют граждане, выписанные из инфекционных стационаров для дальнейшего наблюдения и изоляции.

Мырзагали сообщила, что по состоянию на 29 сентября в Алматы зарегистрировано 167 710 случаев коронавирусной инфекции, из которых 145 009 случаев с симптомами и 22 701 случай без симптомов, 2372 случая неуточненной пневмонии.

За прошедшие сутки зафиксировано 426 случаев коронавирусной инфекции , из них 408 случаев с симптомами и 18 без симптомов. Суточный прирост составил 0,2%. Причем из общего числа зараженных 89 являются пенсионерами, 57 школьниками, 9 студентами, двое - это дети, посещающие детские сады, а еще 20 детей неорганизованные", - сообщила Мырзагали.

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