В Алматы оштрафовали владельца бара на 638 тысяч тенге за нарушение карантина

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники управления полиции Алмалинского района во время проведения рейдовых мероприятий выявили на участке незаконно работавший лаунж-бар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , несмотря на введенные строгие ограничительные меры на территории города, лаунж-бар работал вопреки требованиям постановления главного государственного санитарного врача Алматы от 3 июля.

В отношении субъекта малого предпринимательства составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

За это правонарушение владелец заведения теперь должен выплатить штраф в размере 230 МРП - 638 940 тысяч тенге", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

10 июля аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал обращение к горожанам на своей странице в Facebook. Он отметил, что каждый пятый молодой горожанин в возрасте от 25 до 40 лет (24,7%) не чувствует или не признает угрозы заражения и практически никакие требования по собственной защите не предпринимает - 19,9%.

13 июля стало известно, что из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до конца июля.

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