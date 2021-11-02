АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - В Алматы ослаблены карантинные ограничения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как заявил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, в Алматы с 1 ноября снимаются карантинные ограничения "красной" зоны и вступают в силу нормы "желтой" зоны по распространению COVID-19.

Согласно постановлению главного санврача РК от 20 октября, социально-экономические объекты, участвующие в проекте Ashyq, смогут работать по следующим правилам:

- рестораны, кафе и кофейни при заполняемости до 50%, не более 60 мест, фуд-корты - при заполняемости до 20%, но не более 30 мест, банкетные залы для проведения поминок - при заполняемости 30%, но не более 50 человек;

- проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и работа ночных клубов - при заполняемости до 50%, не более 70 мест;

- караоке - при заполняемости не более 50%, но не более 50 человек;

- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии - заполняемость увеличена с 30% до 40%;

- межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки - количество пассажиров увеличено с 15 до 25 человек;

- бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы, боулинги, караоке, лотерейные клубы, детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 м2 включительно, букмекерские конторы - заполняемость увеличена до 50%, а также количество до 50 человек;

- детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 квадратных метров - не более 50 человек;

- детские развлекательные центры (крытые) площадью более 1000 квадратных метров - могут принимать до 100 человек;

- конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей - при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, то есть на 20 мест больше, чем в "красной" зоне;

- выставки - заполняемость увеличена с 200 до 300 человек;

- спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 70% (на 20% больше, чем в "красной" зоне);

- религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) - заполняемость увеличена с 20% до 30%.

Также объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков, сауны, бани, бассейны, спортивно-оздоровительные центры, ЦОНы, торгово-развлекательные центры и объекты образования будут работать без ограничений.