В Алматы от коронавируса излечились 10 сотрудников ЦГКБ

Алматы. 1 мая. Kazakhstan Today - В Алматы от коронавируса излечились 10 сотрудников Центральной городской клинической больницы, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки с выздоровлением от коронавирусной инфекции в Алматы выписаны 15 пациентов.

Из них 10 медицинских сотрудников Центральной городской клинической больницы, четверо - Детской клинической инфекционной больницы и одна контактная с ранее выявленным заболевшим, 1964 года рождения. Данная пациентка находилась на лечении со 2 апреля. Лечение остальных в среднем длилось 16-18 дней. У десяти состояние оценивалось как средней степени тяжести, у семерых имелась двусторонняя полисегментарная пневмония, у остальных легкое течение болезни", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Всего в городе по состоянию на 14.00 1 мая зарегистрировано 1140 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новых случаев за вчерашний день 114, за сегодняшний 89. Из них 16 контактированных, находящиеся на карантине в провизорном стационаре, 4 - прилетевшие рейсом Москва - Актобе - Алматы, которые по прилёте тоже находились на карантине в стационаре, и остальные вновь выявленные в результате тестирования.

Все контактированные с ними лица найдены и помещены на карантин в провизорные госпитали.

В инфекционных стационарах на лечении находится 1015 человек, из них 39 детей.

Состояние у двоих крайне тяжелое, у 27 тяжелое, у 208 средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное.

В провизорных госпиталях находятся 395 человек, на карантинной изоляции - 366 человек, на домашнем карантине - 11 846 человек.

Кроме того, в акимате Алматинской области сообщили о трех новых случаях заболевания коронавирусом. Заболевание выявили у жителей города Жаркента Панфиловского района, поселка Сарыозек Кербулакского района и Жамбылского района.

Как стало известно, заболевший ученик 3-го класса из Жамбылского района был в контакте с заболевшим в Алматы, а житель Кербулакского района контактировал со своим заболевшим родственником. При этом житель города Жаркента, 1989 года рождения, самостоятельно обратился за медицинской помощью в связи с повышением температуры тела до 37,3. В ходе проведения вирусологического анализа было установлено, что он заражен коронавирусом. Сейчас все трое заболевших получают соответствующее лечение. С больными контактировали 39 человек, все они помещены на карантин", - рассказали в ведомстве.

Также, по информации оперативного штаба Госкомиссии, в стране от КВИ излечились еще 20 человек, из них в Нур-Султане - 1, Атырауской области - 6, Карагандинской области - 4, Туркестанской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Актюбинская области - 3. Итого выздоровевших в Казахстане - 899 человек.

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