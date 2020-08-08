В Алматы от коронавируса излечилось 60% больных

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга рассказал о текущей ситуации с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По словам Надырова заболеваемость коронавирусом в Алматы за месяц уменьшилась на 10%.

Всего выздоровело 7804 человек, а это 60% от всех заразившихся", - сообщил он.

Руководитель горздрава также рассказал, что снизилась загруженность стационаров, сегодня cвободно порядка 72% (4128) коек.

Если в настоящее время в сутки госпитализируется не более 120-150 пациентов, то в пик данный показатель достигал 525 человек", - уточнил он.

Число умерших от коронавируса составляет 164 человека. У умерших от коронавируса пациентов, по словам Надырова, были к сопутствующие заболевания. В основном это лица старше 67 лет.

Как показывает анализ, пациенты до поступления в стационар в 31% случаев обращались в частные медицинские центры, в 14% случаев обращались в городские поликлиники и в 55% случаев не обращались за медицинской помощью.

При распределении по дням госпитализации выявлено следующее: до 7 дня заболевания госпитализированы 17% пациентов, на 7-е-14-е сутки - 55% пациентов (поздняя госпитализация), на 14-е сутки и больше - 28% пациентов", - рассказал Надыров.

Среди обратившихся в частные медицинские центры в 88% случаях назначено лечение, при этом в 50% случаев назначены комбинация из двух и более антибиотиков. Кроме того, проводили лечение гормонами и антикоагулянтами. На фоне такого лечения пациенты поступали в инфекционный стационар в среднем на 14-е сутки заболевания (поздняя госпитализация и затяжное течение с присоединением вторичной инфекции). По сути, ухудшение состояния связано с некорректно проведенной терапией на догоспитальном этапе.

Пациенты, обратившиеся в государственные поликлиники, своевременно поступали в стационар (в среднем на 7-е сутки заболевания), и лечение соответствует протоколу.

Пациенты, которые не обращались в медицинские учреждения в 50% случаев занимались самолечением несколькими антибиотиками, гормонами и антикоагулянтами, и в поздние сроки с ухудшением поступали в инфекционную больницу.

В этой связи убедительная просьба не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью в поликлинику или единый контакт-центр. Это позволит нам на ранней стадии взять на учет пациента и в разы повысить шанс на выздоровление", - добавил Надыров.

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