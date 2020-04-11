В Алматы зарегистрирован летальный случай от коронавируса

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.00 сегодняшнего дня в Казахстане зарегистрировано 802 случая коронавируса, 60 человек выздоровели, девять - скончались, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них: в Нур - Султане - 1, в Шымкенте - 4, в Западно-Казахстанской области - 2, в Мангистауской области - 2, в Атырауской области - 3, в Кызылординской области - 4, в Акмолинской области - 1, в Карагандинской области - 4", - сообщили в оперативном штабе госкомиссии.

Также сообщается, что в Алматы зарегистрирован случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции - скончался пациент 1956 года рождения.

Всего в стране подтверждено 802 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 226, Алматы - 122, Кызылординской области - 104, Акмолинской области - 61, Карагандинской области - 61, Жамбылской области - 45, Атырауской области - 45, Туркестанская область - 34, в Шымкенте - 31, СКО - 25, Актюбинской области - 11, Алматинской области - 10, Мангистауской области - 9, ВКО - 6, ЗКО - 6, Костанайской области - 3, Павлодарской области - 3.





На утро 10 апреля в мире зарегистрировано 1 605 942 (+85 839 за сутки) инфицированных, погибших 95 724 (+7 213) человек, выздоровевших 358 011 (+27 422) человек.

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