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В Алматы открылся еще один пункт тестирования на COVID-19

07.07.2020, 17:58 5563
В Алматы открылся еще один пункт тестирования на COVID-19
Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - В Алматы открылся еще один пункт тестирования на COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Новый пункт будет работать с 09.00 до 16.00 на территории зоны паркинга ТРЦ Aport Mall, сообщается в Telegram-канале @stopcov.
 
Вместе с тем изменился график работы мобильных пунктов "Нурлы-Тау" и "Halyk Arena" с 08.00 до 13.00 ежедневно. 
 
Стоимость ПЦР теста составляет 15 500 тенге.
 
Напомним, в Алматы зарегистрировано 6358 случаев коронавируса, 2291 человек выздоровел от заболевания, 30 скончались.
 

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