В Алматы открылся еще один пункт тестирования на COVID-19

Новый пункт будет работать с 09.00 до 16.00 на территории зоны паркинга ТРЦ Aport Mall, сообщается в Telegram-канале @stopcov.
Вместе с тем изменился график работы мобильных пунктов "Нурлы-Тау" и "Halyk Arena" с 08.00 до 13.00 ежедневно.
Стоимость ПЦР теста составляет 15 500 тенге.
Напомним, в Алматы зарегистрировано 6358 случаев коронавируса, 2291 человек выздоровел от заболевания, 30 скончались.
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