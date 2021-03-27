В Алматы отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей

АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание по вопросу работы мониторинговых групп по контролю над соблюдением усиленных ограничительных мер, введенных с 21 марта для недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алматы продолжает находиться в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в городе выявлен 341 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Отмечается рост заболеваемости среди детей дошкольного возраста в 3 раза (за сутки - 17 случаев заражения) и учащихся, находящихся на онлайн-обучении, - в 4 раза (28 случаев). Родителям рекомендуется усилить разъяснительную работу с детьми о важности мер профилактики, сообщили в акимате.

По-прежнему в группе риска лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями - им настоятельно рекомендуется по возможности не покидать жилища. Вместе с тем зафиксирован рост заражения среди категории лиц в возрасте 20-29 лет. Анализ показывает, что помимо общественных заведений рост скопления людей происходит в частном секторе - продолжается регистрация случаев заражения с семейных мероприятий, свадеб, поминок и тоев на дому.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города быть ответственными, не посещать места скопления людей, не организовывать и не участвовать в массовых мероприятиях. Важно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров и носить маски.

В ведомстве также напомнили, что за нарушение карантинных мер предусмотрена административная ответственность.

Свыше тысячи объектов проверили в Алматы. Главный государственный санитарный врач города, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбек Бекшин сообщил, что по материалам, представленным руководителями мониторинговых групп при акиматах районов, с 21 по 24 марта проведено 92 объезда, охвачено 1080 объектов, на 233 из которых выявлены нарушения установленного режима работы и не соблюдаются противоэпидемические требования. При этом 29 нарушений были выявлены в ходе ночного объезда с 24 на 25 марта. Так, 233 объектов предпринимательства будут подвергнуты штрафу в размере 230 МРП. Вместе с тем за нарушение карантинных мер составлено 772 протокола на физических лиц.

Ержан Бабакумаров поручил усилить работу мониторинговых групп в районах, где продолжается рост случаев заражения из-за нарушений санитарно-эпидемиологического режима.

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