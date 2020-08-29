В Алматы пациенты смогут самостоятельно отслеживать наличие лекарств в больницах

Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - Об этом сообщил руководитель управления цифровизации города Баян Конирбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

Благодаря помощи IT-сообщества, вовлечению отдельных компаний, мы бесплатно для города смогли сделать одно портальное решение, на базе которого можно будет отслеживать все препараты, зайти на портал и посмотреть, есть лекарство или нет", - сказал Баян Конирбаев.

Он уточнил, что пилотный проект реализован на базе Больницы скорой медицинской помощи.

Через интеграцию учетных систем начали проводить общую аналитику по тем препаратам, которые в рамках города мы должны отслеживать. Это нужно для того, чтобы в критическую ситуацию можно было выравнивать количество лекарств через планирование потребности по препаратам", - сказал Баян Конирбаев.

Проект позволит пациентам, находящимся на лечении в стационаре, и их родственникам отслеживать наличие препаратов в больницах самостоятельно.

Выполнили решение на базе БСМП теперь начинаем тиражировать по другим больницам. Идея заключается в том, чтобы покрыть все стационары города. Дополнительно ведется работа по интеграции рентген оборудования и радиологического оборудования по компьютерной томографии. Это общая PACS-система хранилища радиологических снимков. На данный момент она интегрирована в 10 крупных больницах Алматы. На следующем этапе планируем интегрировать в поликлиники. Сейчас прорабатываем вопрос по готовности поликлиник, их информационных систем к интеграции к общей информационной системе по хранению радиологических снимков", - добавил Баян Конирбаев.

Он также рассказал о результатах проекта видеонаблюдения по распознаванию людей в масках.

Пилот очень хорошо себя показал, теперь мы будем дальше тиражировать этот пилот на наиболее востребованным маршрутам, чтобы можно было, создавая дополнительные инструменты через цифровые технологии, способствовать правильной координации ситуации по ограничению распространения коронавирусной инфекции в городе", - отметил руководитель управления цифровизации города.

27 августа заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала о том, как в Алматы решается вопрос бесперебойного обеспечения лекарствами.

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