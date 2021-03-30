В Алматы планируют привить от КВИ до 900 тыс. человек

АЛМАТЫ. 29 МАРТА - Представитель управления здравоохранения Лаура Мырзагали рассказала о готовности Алматы к массовой вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К 5 апреля мы ждем 14 900 доз, остальные дозы должны поступить в течение месяца. В целом все медицинские организации - как частные, так и государственные - к этому готовы. Кроме того, по поручению акима и после визита министра здравоохранения, в городе готовится до 250 прививочных пунктов. Мы думаем, что могут привиться до 900 тыс. человек до конца года", - сказала Лаура Мырзагали.

Она подчеркнула, что число прививочных пунктов до конца года в городе будет увеличено, чтобы избежать столпотворения.

По словам Лауры Мырзагали, уже имеются авторефрижераторы, которые будут доставлять вакцину в прививочные точки. Готовятся термоконтейнеры.

У нас есть специалисты, которые будут заниматься прививочной кампанией. Также у нас будет кадровый резерв, чтобы была взаимозаменяемость и ни на один день наши прививочные пункты не останавливались", - пояснила представитель горздрава.

В свою очередь, заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала, что во всех прививочных пунктах будут соблюдены все санитарные нормы и правила. Перед вакцинацией будет проведен осмотр и термометрия. На вакцинацию будут направлены те, у кого будет допуск от врача. Прививку будет делать медработник, у которого будет удостоверение о пройденном инструктаже.

Напомним, по состоянию на 23.59 28 марта в Казахстане зарегистрировано 241 873 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них в Алматы - 33 012 (+415).

В Алматы отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей до 1 года. В городе в связи с ростом уровня занятости инфекционных коек, подготовленных для борьбы с пандемией КВИ, решили увеличить количество реанимационных коек.

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