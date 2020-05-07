В Алматы погиб еще один пациент, общее число жертв по Казахстану достигло 30 человек

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Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - В Алматы сегодня зарегистрирован еще один летальный исход от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Известно, что погибший - пациент 1952 года рождения.

Таким образом, всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 30 человек. Из них в Нур-Султане - 3, в Алматы - 9, в Шымкенте - 5, в Акмолинской области -4, в Карагандинской области - 3, в ВКО, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях - по одному погибшему.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,7 млн человек. Выздоровели более 1 млн 245 тыс. человек, погибли более 258 тысяч.

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