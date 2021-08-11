В Алматы прибыла первая партия китайской вакцины

АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - В Алматы из Пекина прибыла первая партия китайской вакцины Vero Сell компании Sinopharm, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Доставка 1 млн доз реализуется двумя рейсами по заказу "СК-Фармация" при Министерстве здравоохранения РК. Первый рейс прибыл в Алматы сегодня, в 12.30, на борту полугрузового самолета Boeing 767. Второй рейс запланирован завтра, 11 августа, в 13.20. Медицинский груз общим весом 20 тонн транспортируется в термоконтейнерах с поддержанием температурного режима в диапазоне от 2°С до 8°С, допускающего логистику до 72 часов", - сообщили в пресс-служба авиакомпании Air Astana.

Air Astana солидарна с Министерством здравоохранения в стремлении обеспечить казахстанцев большим выбором вакцин от коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что, благодаря массовой вакцинации, Казахстан вскоре достигнет коллективного иммунитета, что приведет к значительному снижению уровня заболеваемости в стране", - отметила управляющий директор грузоперевозок Жанна Шаяхметова.

Она подчеркнула, что с прошлого года авиакомпания перевезла свыше 1700 тонн медицинского груза в целях борьбы с глобальной пандемией коронавируса. Это медикаменты, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, индивидуальные средства защиты и прочее.

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Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, первая партия китайской вакцины Sinopharm состоит из 1 млн доз. Вакцина Sinopharm станет пятой зарегистрированной вакциной в РК , которая в ближайшие дни будет доступной для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан. После завершения процедуры стекирования вакцины в оперативном порядке, согласно разнарядке КСЭК МЗРК, она будет направлена в регионы страны.

На основании поручении Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК и Министерства здравоохранения РК, Единый дистрибьютор осуществил закуп 4 млн доз вакцины от Covid-19 Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов. Китайская вакцина от Sinopharm была одобрена ВОЗ к применению 7 мая 2021 года. Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения - 24 месяца. В июле вакцина против COVID-19 китайской компании Sinopharm вошла в банк вакцин COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) объявил о заключении соглашений с китайской компанией Sinopharm. Это первый китайский препарат, классифицированный ВОЗ как безопасный и эффективный , разрешен для вакцинирования взрослых в 45 странах. На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ и Сербии. Вместе с тем Китай и ОАЭ одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, в конце апреля Казахстан уже закупал миллион доз препарата Пекинского института биологической продукции компании Sinopharm, выпущенного в ОАЭ под торговым названием Hayat-Vax.

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