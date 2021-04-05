В Алматы приостановят массовую вакцинацию всех желающих

АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - Массовую вакцинацию всех желающих приостановят в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это делается, так как вакцины может не хватить на всех. В ближайшие три-четыре дня поступит новая партия препарата, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев в ходе брифинга в воскресенье.

В день медучреждения без вовлечения общественных мест могут проводить от 9 до 11 тысяч вакцин. Если в этот процесс вовлекутся торговые места, возможности вакцинации возрастут. Поэтому в последние два дня мы поняли, как дальше развивать и как увеличивать пропускную способность прививочных пунктов. И сейчас город готов к массовой вакцинации. Время и дата массовой вакцинации будут определяться графиком поступления вакцин. Мы оповестим позже", - заявил Табынбаев.

Сейчас городские власти оценивают готовность медицинских учреждений города к вакцинации в 100%, добавил глава упрздрава. В течение апреля в мегаполис будет поставлено 250-300 тысяч доз первого компонента "Спутник V", сообщил Табынбаев. Массовая вакцинация продолжится с поставкой вакцин.

Массовая вакцинация начнется сразу с прибытием новой партии "Спутник V". Три-четыре дня и новая партия поступит. Вакцинация всех желающих будет приостановлена до получения новой партии вакцины. Плановая вакцинация наиболее уязвимых социальных групп продолжится. Но при образовании живой очереди некоторые добровольцы смогут получать прививку, если в пунктах будут оставаться запасы вакцины", - подчеркнул Табынбаев.

Город получил от Министерства здравоохранения 50 тысяч вакцин четырьмя траншами. Последние два транша насчитывали 34 900 доз.

4 апреля вакцинация продолжается. Когда будет объявлен старт массовой вакцинации, все районы города будут иметь равномерный доступ к вакцине. В будущем прививочные пункты начнут вакцинировать всех желающих, вне зависимости от места регистрации и прикрепления, резюмировал глава горздрава.

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