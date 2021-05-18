В Алматы прививку против коронавируса получили более 270,5 тыс. человек

АЛМАТЫ. 17 МАЯ - Исполняющая обязанности заместителя руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила о ходе вакцинации в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего на сегодняшний день вакцинировано 270 568 человек, в том числе 19 435 сотрудников правоохранительных органов, 20 896 педагогов, 27 045 медработников. Остальные - лица, состоящие на диспансерном учете, студенты, пенсионеры и те, кто старше 60 лет, государственные служащие, население ", - сообщила Л. Мырзагали.

По ее данным, из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 30 421 человек. Казахстанской вакциной QazVac привит 2991 человек. Китайской вакциной Sinopharm привито 3365 человек.

Лаура Мырзагали призвала жителей города и страны активно вакцинироваться, так как вакцина - хороший защитный барьер против COVID-19.

Наши врачи работают 24 на 7, они не видят родных, они устали. Нужно понимать, что только благодаря вакцинации мы сможем победить пандемию. Необходимо посмотреть на пример Израиля, который находится на первом месте в мире по количеству людей, получивших прививку от коронавируса. Там отмечается снижение количества заражений практически до нуля. Я надеюсь, что мы добьемся таких же результатов ", - сказала она.

Лаура Мырзагали напомнила, что иммунизация целевых групп препаратом "Спутник V" началась 1 февраля, массовая вакцинация стартовала 2 апреля этого года. В полном режиме работают 315 прививочных бригад в количестве 1282 человек.

Причем алматинцы могут обратиться для получения прививки как в медицинские организации, так и в школы, прийти для вакцинации в ТРЦ, торговых домах, на рынках, в объектах культуры, спорта и даже в мечети. Всего для вакцинации задействовано 250 прививочных пунктов.

Отвечая на вопросы журналистов, Лаура Мырзагали подтвердила, что в США начали применять вакцину от коронавируса среди подростков старше 12 лет. Спикер сообщила, что ведомство проконсультировалось с разработчиком российской вакцины "Спутник-V" Александром Гинцбургом из Института имени Н. Гамалеи. По словам ученого, в настоящее время идут клинические испытания. Как только испытания будут завершены, вакцину с 12 лет могут начать применять в России. Пока же в Казахстане разрешена вакцинация лиц старше 18 лет.

Лаура Мырзагали также прокомментировала два случая гибели людей после получения вакцины от коронавируса.

По ее словам, сейчас по данным фактам проводится расследование, поэтому рано утверждать, что вакцинация явилась причиной смерти. Заключение о причинах гибели скончавшихся после прививки людей ожидают в июне.

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