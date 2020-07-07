В Алматы продолжается поставка необходимых лекарств

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - На специальном совещании в Алматы под руководством заместителя акима города Сапарбека Туякбаева ТОО "Inkar" сообщило о завозе в город дополнительно 150 000 штук "Парацетамола" и ожидаемой поставке 850 000 штук лекарства в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

На совещании департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) поручено проводить ежедневный мониторинг наличия лекарств и цен на них в аптеках города. Перед правоохранительными органами поставлена задача на постоянной основе проводить работу по пресечению незаконной торговли лекарственными препаратами в том числе через онлайн площадки. Согласно поручению заместителя акима, ДВД совместно с ДККБТУ также должны провести анализ изъятых лекарственных средств и передать в Оперативный штаб города.

Ранее акиматом Алматы совместно с участниками рынка и соответствующими госорганами был решен вопрос ежедневных поставок в приоритетном порядке 41 наименования социально значимых лекарств в аптеки Алматы. В этих целях было подписано Соглашение с фармкомпаниями и определен список из 103 аптек, в которые в приоритетном порядке будут поставляться лекарства.

Еще две аптеки в этот список добавлены 6 июля. Список будет расширяться и далее. Таким образом, на сегодня в нем уже 105 аптек, которые представлены в каждом районе города. По каждому из 41 препарата определено допустимое количество для продажи в одни руки во избежание необоснованного ажиотажа. Предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного наименования в одни руки.

Для контроля ежедневно проводится мониторинг цен на лекарства в этих 105 аптеках города. Также департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы принял постановление, обязывающее крупных поставщиков, производителей и сети аптек предоставлять достоверную информацию по наличию лекарств на складах и ожидаемых поставках.

В целом, вопрос обеспечения города необходимыми лекарствами и термометрами решен. Крупными поставщиками осуществляются ежедневные поставки таких лекарств, как: "Парацетамол", "Ибупрофен", "Эффералган", "Аспирин", "Тамифлю", "Ингавирин", "Азитромицин" и "Сумамед".

В рамках прошедшего совещания всем участникам ранее подписанного соглашения от 2 июля 2020 года поручено принимать оперативные меры по обеспечению аптек лекарственными препаратами.

По данным на 5 июля, в аптеки города доставлено 115 000 штук "Парацетамола", 30 000 штук термометров, 20 000 штук "Ибупрофена", 35 000 штук "Ингавирина" и других лекарств. 6 июля будет дополнительно отгружено 150 000 штук "Парацетамола" и 50 000 штук термометров. 8 и 12 июля ожидается дополнительная поставка 850 000 штук "Парацетамола".

Вместе с тем, по данным правоохранительных органов, в результате проверок выявлены факты незаконной торговли лекарствами, в том числе "Цефазолина", "Tamiflu" и "Ингавирин 90", по результатам которых приняты соответствующие меры, проводится досудебное расследование.

Телефоны горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения:

+7 (775) 882 52 00

+7 (775) 882 53 92

+7 (775) 882 53 12

+7 (775) 882 54 16

+7 (775) 882 56 49

Режим работы телефонов горячей линии с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00.

Ранее акимат Алматы и фармацевты договорились решить проблему дефицита лекарств.

5 июля заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов назвал причины дефицита лекарств по Казахстану.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь к ответственности виновных в повышении цен на лекарства, а также заняться проблемой необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные препараты.

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