АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - В Алматы продолжается снижение числа заражений COVID-19, сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, суточный прирост КВИ в Алматы с 25 августа снизился с 1,16 до 0,2%. Всего снижение числа заражений в городе составило порядка 74%. С начала текущего года всего зарегистрировано более 152 тыс. случаев КВИ (152 298). Из них только с 19 июля по 6 октября текущего года зарегистрирован 85 000 случаев.

Летом 2020 года и в начале 2021 года мы преодолели две волны, связанные с уханьским штаммом. Весной 2021 года - волна, спровоцированная штаммом альфа. 19 июля началась самая тяжелая волна заражения, вызванная штаммом дельта. На сегодня мы вышли из этой волны", - отметил Бабакумаров.

С 29 июля по 25 августа Алматы находился на верхнем плато регистрации случаев (1500-1600 случаев). С 26 августа по настоящее время продолжается снижение заражений - с 1600 до 423 на 7 октября

Сравнительный анализ показывает следующее. Если при первой волне количество зараженных в Алматы за сутки было 250, второй и третьей волне было порядка 400 и 700, то при штамме Дельта уровень заражения в сутки составил 1600 заражений и более", - сообщил заместитель акима мегаполиса.

По его словам, количество вызовов скорой помощи на пике Дельты увеличилось более чем в два раза - до 4000, из них до 45% составляли вызовы, связанные с КВИ и пневмонией ковидной этиологии.

При этом уровень госпитализации при четвертой волне КВИ в стационары возрос более чем в 5 раз.

Если при первой волне госпитализация в сутки составляла до 250 человек, при второй и третьей волне - до 400-450, то при четвертой - уровень госпитализации был в два раза выше и доходил до 800 пациентов в сутки.

Он отметил, что в Алматы были полностью пересмотрены подходы в сфере здравоохранения.

По словам замакима Алматы, в городе была изменена роль скорой помощи как единственного "горлышка" для госпитализации, произведены изменения в работе инфекционных стационаров в три эшелона для управления койко-местами, исходя из степени тяжести зараженных и темпов эпидемии в городе.

В Алматы также перестроена работа ПМСП, где созданы 364 мобильные бригады и усилен потенциал участковых врачей. Поликлиникам было передано дополнительно 70 машин. Выстроен контроль за лечением пациентов на дому через созданный в прошлом году Центр телемедицины", - рассказал Бабакумаров.

Замакима отметил, что для борьбы с летальностью в Алматы действует единая реанимационная группа во главе с главным внештатным реаниматологом города, которая курирует работу всех реанимаций города.

Помимо этого, в городе централизована сеть 28 ПЦР-лабораторий с суточной мощностью до 16 000 исследований (и возможностями наращивания до 27 тыс.), действуют 14 ИФА-лабораторий. Также в Алматы создана общегородская сеть из 28 КТ-центров.

Ержан Бабакумаров рассказал, что в период пика четвертой волны в Алматы было подготовлено порядка 10 тыс. инфекционных коек, из них было задействовано около 9 тыс. На пике волны дельта их загруженность составляла до 70%. В резерве акимат держал 1000 коек.

На сегодняшний день количество инфекционных коек в городе снижено до 3179, их загруженность составляет 41% (1342 пациента находятся на 6 октября 2021 года). Это ГКИБ им. Жекеновой, ее филиалы на улице Дегдара, 10, и модульный стационар в микрорайоне Саялы, ДГИБ с филиалом в Наурызбайском районе, Центр фтизиопульмонологии на Дегдара, 45, с филиалом по улице Гончарной, ГКБ №1, филиал ГКБ №4 на 300 коек, размещенный в здании общежития гуманитарно-педагогического колледжа.

На пике КВИ мы увеличили количество реанимационных коек до 730. Их загруженность в этот период доходила до 70%. Всего в реанимации инфекционных стационаров в августе поступили 2030 пациентов", - отметил Бабакумаров.

Замакима Алматы подчеркнул, что в реанимационных отделениях мегаполиса количество иногородних пациентов доходило до 33%.

На 6 октября 2021 года в Алматы задействовано 310 коек в ОРИТ, из них 54% занято (172 пациента в ОРИТ). В связи с увеличением количества зараженных и последовательным увеличением количества больных в стационарах, увеличением количества тяжелых больных в реанимациях выросло число летальных случаев.

Сейчас мы видим стабилизацию. За сентябрь летальность среди реанимационных больных снизилась на 18% относительно августа. Но количество тяжелых пациентов сохраняется, это объясняется длительным пребыванием пациентов в ОРИТ - более 1 месяца", - сообщил Бабакумаров.

На пике заболеваемости на домашнем стационаре находились порядка 15 тыс. зараженных, сегодня их число составляет 3500 пациентов.

Несмотря на пандемию, мы старались оказывать плановую помощь жителям в полном объеме, используя 9 нековидных городских и 39 частных стационаров, а также 13 республиканских организаций. Сейчас многопрофильные клиники вернулись к своему прежнему режиму работы", - подчеркнул Бабакумаров.