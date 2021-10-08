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В Алматы продолжается снижение числа заражений COVID-19

07.10.2021, 13:40 29647
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - В Алматы продолжается снижение числа заражений COVID-19, сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, суточный прирост КВИ в Алматы с 25 августа снизился с 1,16 до 0,2%. Всего снижение числа заражений в городе составило порядка 74%. С начала текущего года всего зарегистрировано более 152 тыс. случаев КВИ (152 298). Из них только с 19 июля по 6 октября текущего года зарегистрирован 85 000 случаев. 
 

Летом 2020 года и в начале 2021 года мы преодолели две волны, связанные с уханьским штаммом. Весной 2021 года - волна, спровоцированная штаммом альфа. 19 июля началась самая тяжелая волна заражения, вызванная штаммом дельта. На сегодня мы вышли из этой волны", - отметил Бабакумаров.

 
С 29 июля по 25 августа Алматы находился на верхнем плато регистрации случаев (1500-1600 случаев). С 26 августа по настоящее время продолжается снижение заражений - с 1600 до 423 на 7 октября
 

Сравнительный анализ показывает следующее. Если при первой волне количество зараженных в Алматы за сутки было 250, второй и третьей волне было порядка 400 и 700, то при штамме Дельта уровень заражения в сутки составил 1600 заражений и более", - сообщил заместитель акима мегаполиса.

 
По его словам, количество вызовов скорой помощи на пике Дельты увеличилось более чем в два раза - до 4000, из них до 45% составляли вызовы, связанные с КВИ и пневмонией ковидной этиологии. 
 
При этом уровень госпитализации при четвертой волне КВИ в стационары возрос более чем в 5 раз. 
 
Если при первой волне госпитализация в сутки составляла до 250 человек, при второй и третьей волне - до 400-450, то при четвертой - уровень госпитализации был в два раза выше и доходил до 800 пациентов в сутки.
 
Он отметил, что в Алматы были полностью пересмотрены подходы в сфере здравоохранения. 
 
По словам замакима Алматы, в городе была изменена роль скорой помощи как единственного "горлышка" для госпитализации, произведены изменения в работе инфекционных стационаров в три эшелона для управления койко-местами, исходя из степени тяжести зараженных и темпов эпидемии в городе.
 

В Алматы также перестроена работа ПМСП, где созданы 364 мобильные бригады и усилен потенциал участковых врачей. Поликлиникам было передано дополнительно 70 машин. Выстроен контроль за лечением пациентов на дому через созданный в прошлом году Центр телемедицины", - рассказал Бабакумаров. 

 
Замакима отметил, что для борьбы с летальностью в Алматы действует единая реанимационная группа во главе с главным внештатным реаниматологом города, которая курирует работу всех реанимаций города. 
 
Помимо этого, в городе централизована сеть 28 ПЦР-лабораторий с суточной мощностью до 16 000 исследований (и возможностями наращивания до 27 тыс.), действуют 14 ИФА-лабораторий. Также в Алматы создана общегородская сеть из 28 КТ-центров.
 
Ержан Бабакумаров рассказал, что в период пика четвертой волны в Алматы было подготовлено порядка 10 тыс. инфекционных коек, из них было задействовано около 9 тыс. На пике волны дельта их загруженность составляла до 70%. В резерве акимат держал 1000 коек. 
 
На сегодняшний день количество инфекционных коек в городе снижено до 3179, их загруженность составляет 41% (1342 пациента находятся на 6 октября 2021 года). Это ГКИБ им. Жекеновой, ее филиалы на улице Дегдара, 10, и модульный стационар в микрорайоне Саялы, ДГИБ с филиалом в Наурызбайском районе, Центр фтизиопульмонологии на Дегдара, 45, с филиалом по улице Гончарной, ГКБ №1, филиал ГКБ №4 на 300 коек, размещенный в здании общежития гуманитарно-педагогического колледжа.
 

На пике КВИ мы увеличили количество реанимационных коек до 730. Их загруженность в этот период доходила до 70%. Всего в реанимации инфекционных стационаров в августе поступили 2030 пациентов", - отметил Бабакумаров. 

 
Замакима Алматы подчеркнул, что в реанимационных отделениях мегаполиса количество иногородних пациентов доходило до 33%. 
 
На 6 октября 2021 года в Алматы задействовано 310 коек в ОРИТ, из них 54% занято (172 пациента в ОРИТ). В связи с увеличением количества зараженных и последовательным увеличением количества больных в стационарах, увеличением количества тяжелых больных в реанимациях выросло число летальных случаев. 
 

Сейчас мы видим стабилизацию. За сентябрь летальность среди реанимационных больных снизилась на 18% относительно августа. Но количество тяжелых пациентов сохраняется, это объясняется длительным пребыванием пациентов в ОРИТ - более 1 месяца", - сообщил Бабакумаров.

 
На пике заболеваемости на домашнем стационаре находились порядка 15 тыс. зараженных, сегодня их число составляет 3500 пациентов.
 

Несмотря на пандемию, мы старались оказывать плановую помощь жителям в полном объеме, используя 9 нековидных городских и 39 частных стационаров, а также 13 республиканских организаций. Сейчас многопрофильные клиники вернулись к своему прежнему режиму работы", - подчеркнул Бабакумаров. 

 

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    Сводка эпидситуации: количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 900 тысяч

    08.10.2021, 08:30 62749
    Сводка эпидситуации: количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 900 тысяч
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 900 121 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
     
    в городе Нур-Султане – 297;
     
    в городе Алматы – 412;
     
    в городе Шымкенте – 55;
     
    в Акмолинской области – 43;
     
    в Актюбинской области – 51;
     
    в Алматинской области – 174;
     
    в Атырауской области – 35;
     
    в ВКО – 125;
     
    в Жамбылской области – 41;
     
    в ЗКО – 53;
     
    в Карагандинской области – 157;
     
    в Костанайской области – 96;
     
    в Кызылординской области – 36;
     
    в Мангистауской области – 12;
     
    в Павлодарской области – 153;
     
    в СКО – 118;
     
    в Туркестанской области – 38.
     
    В Казахстане за сутки 2804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 841 255 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
     
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    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 717 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 207 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести, 136 пациентов на аппарате ИВЛ.
     
    По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 октября 2021 года зарегистрировано 11 459 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 октября от КВИ+ скончались 37 человек. 
     
    6 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 342 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 906, летальных случаев - 4887, выздоровевших - 64 576.
     
    В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
     
    В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
     
    В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
     
    На 7 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 810 611 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 828 545 человек.
     

    Бекшин предлагает использовать экспресс-тесты на COVID-19 в школах

    07.10.2021, 18:33 140185
    Бекшин предлагает использовать экспресс-тесты на COVID-19 в школах
    Фото: из открытых источников
    АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эффективности использования экспресс-антиген-тестов на COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Главный государственный санитарный врач Алматы отметил, что экспресс-тесты позволят проводить эффективные эпидемиологические, карантинные и профилактические мероприятия. В частности, их можно будет использовать для обследования контактных лиц.
     

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    По его словам, были проведены исследования на живом вирусе и по мутированным штаммам. 
     

    Мы исследовали все основные экспресс-тесты, которые ввезены и зарегистрированы в Казахстане, и получили хорошие результаты. На сегодня эффективность экспресс-тестов очень высокая. Свой отчет мы представим в Министерство здравоохранения, и это будет основание для более широкого их применения", - отметил он.

     
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    64% населения Алматинской области получили I компонент вакцины от COVID-19

    07.10.2021, 16:52 164215
    64% населения Алматинской области получили I компонент вакцины от COVID-19
    ТАЛДЫКОРГАН. 7 ОКТЯБРЯ - 64% населения Алматинской области получили I компонент вакцины от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    На 7 октября 2021 года в Алматинской области I компонент вакцины получили 764 818 человек. 
     
    В частности, в Аксуском районе первым компонентом привиты 21 256 человек, в Алакольском - 25 611, Балхашском - 17 047, Енбекшиказахском - 103 574, Ескельдинском - 16 084, Жамбылском - 70 588, Илийском - 88 910, Карасайском - 104 958, Каратальском - 14 631, Кербулакском - 21 202, Коксуском - 17 291, Панфиловском - 40 350, Райымбекском - 16 576, Саркандском - 15 833, Талгарском - 56 076, Уйгурском - 20 513, город Капщагай - 27 046. 
     
    В городе Талдыкоргане первый этап вакцинации прошли 58 218 человек, в Текели - 16 042, в Кегенском районе - 13 012 человек. 
     
    Полностью привиты от COVID-19 678 438 жителей области, или 57%.
     

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