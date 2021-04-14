В Алматы продолжается вакцинация населения против коронавируса

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В управлении общественного здоровья города Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации и вакцинации населения , передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ведомства, за вчерашний день, 12 апреля, в Алматы зарегистрировано 598 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 507 случаев с симптомами и 91 - без симптомов. Выписано 528 человек, поступило - 337.

В инфекционных стационарах (6 100 коек) физически находится 3665 человек. Из них 98 детей (легкая и средняя степень). Среди взрослых 751 человек находится в тяжелом состоянии, 3004 - в состоянии средней степени тяжести. В ОРИТ всего - 229. На ИВЛ - 36, на неинвазивной ИВЛ - 77, занят 81 аппарат High flow", - прокомментировали в управлении.

По его информации, в Алматы против коронавирусной инфекции за сутки провакцинировано 11 130 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 12 апреля провакцинировано 86 790 человек.

Отмечается, что вакцинация в городе Алматы идет по плану и до 23 апреля планируется привить от коронавирусной инфекции более 100 000 человек.

Как сообщила пресс-служба ТОО "КДЛ ОЛИМП", казахстанцы, получившие прививку против коронавируса, могут проверить наличие поствакцинальных антител с помощью теста "Иммуноферментный анализ (ИФА) на определение иммуноглобулинов G к S-белку коронавируса". Анализ на определение поствакцинальных антител сдается на 42 день после введения первой дозы вакцины, то есть через 6 недель. Услугу запустили во всех регионах. Также КДЛ "ОЛИМП" продолжает проводить исследования на выявление суммарных антител к COVID-19 у лиц, перенесших инфекцию, в том числе в бессимптомной форме. Этот анализ приобрел особую актуальность с началом массовой вакцинации.

Причина в том, что в условиях недостаточных ресурсов для одномоментного охвата всего населения, прививать в первую очередь необходимо лиц без антител. Пациенты с антителами имеют защиту и могут быть привиты позже, по мере снижения их уровня. Рациональное использование имеющихся ресурсов позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу", - отметили в пресс-службе.





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