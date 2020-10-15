В Алматы проводится усиленный мониторинг соблюдения карантина

Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - С учетом продолжения регистрации случаев заражения коронавирусной инфекции акиматом города ведется усиленная работа по контролю за соблюдением на территории мегаполиса карантинных мероприятий, передает Kazakhstan Today.

Всего работают 26 мониторинговых групп, в составе которых входят сотрудники районных акиматов, местной полицейской службы, представители НПП "Атамекен" и специалисты районных Управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.

С 13 по 14 октября по городу проведено 237 мониторинговых мероприятий, выявлены 75 объектов с нарушениями режима работы, установленного постановлением главного государственного санитарного врача Алматы №56 от 15 августа 2020 года, а также факты деятельности объектов, на которые введен временный запрет по причине высокого риска заражения.

По информации представителей мобильных групп Жетысуского и Алатауского районов, среди основных нарушений - отсутствие дезинфекционного коврика, тепловизоров, журнала фиксации сотрудников, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, превышение количества посетителей и другие.

Следует отметить, что в ходе мониторинга проводится широкая разъяснительная работа о важности соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.

К примеру, на территории Жетысуского района в период с 9 по 14 октября проведена разъяснительная работа по строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на 124 объектах, из них:

- продовольственные магазины - 53;

- рынки - 13;

- салоны красоты - 14;

- общепит - 16;

- СТО - 13;

- вулканизация - 5;

- баня - 5;

- стоматология - 1;

- автомойка - 1;

- аптека - 1;

- непродовольственные магазины - 1;

- гостиница - 1.

Акимат Алматы в связи с ожидаемым наступлением новой волны коронавируса напоминает о важности соблюдения всех мер безопасности. Ношение масок в общественных местах, на улицах с многочисленными прохожими, в том числе в общественном транспорте, препятствует возможной передаче вируса с воздухом. По данным эпидемиологов, использование масок всеми людьми снижает риск заражения до 90% от возможного больного в обществе. Необходимо также применять антисептики для обработки рук; по возможности не посещать места скопления людей.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал Казахстан одной из эпидемиологически стабильных стран мира.

14 октября Всемирная организация здравоохранения официально допустила казахстанскую вакцину от коронавирусной инфекции к клиническим исследованиям.

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