В Алматы проводят массовое тестирование на коронавирусную инфекцию входящих в группы риска людей

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы проводят массовое экспресс-тестирование и тестирование методом ПЦР на коронавирусную инфекцию всех людей, входящих в группы риска, передает Kazakhstan Today.

В целом это примерно 193 тыс. работников, среди которых военнослужащие, полицейские, врачи, волонтеры, водители грузового, пассажирского, железнодорожного транспорта, строители на крупных объектах, работники интернатов и другие.

В настоящее время в условиях усиленного карантина в городе продолжают функционировать предприятия и организации, обеспечивающие порядка 210 тыс. рабочих мест, это 17% от всех занятых в экономике", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии.

По данным оперативного штаба, в течение месяца в Алматы общее количество занятых увеличится примерно на 89,4 тыс. человек

В соответствии с планом поэтапного восстановления социально-экономической жизни мегаполиса определены сектора с большим потенциалом для восстановления экономической активности и в то же время минимальными рисками для распространения коронавирусной инфекции.

В частности, в результате снятия ограничений в сфере промышленности ожидается, что около 42,2 тыс. человек вернутся на свои рабочие места.

В свою очередь, в строительной сфере с учетом начала строительного сезона, а также запуска Дорожной карты занятости и новых проектов в рамках программы "Нурлы жер" ожидается создание 34,5 тыс. новых рабочих мест непосредственно в строительной отрасли.

Кроме того, с началом масштабных строительных работ появится потребность также в таких категориях специалистов и услугах, как проектировщики, изыскатели, инжиниринговые компании (авторский и технический надзор), экспертиза проектов.

Дополнительно в целях обеспечения бесперебойного функционирования строительной отрасли необходимо открытие оптовых строительных рынков (итого дополнительно 10,8 тыс. человек). Таким образом, в целом количество занятых увеличится в данной сфере на 45,3 тыс. человек.

Планируется также возобновить деятельность нотариусов и ЦОНов для госрегистрации залогового имущества предпринимателей, участвующих в реализации программ "ДКБ-2025" и "Экономика простых вещей".

Напомним, в городе зарегистрировано 393 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них шестеро детей и четыре беременные женщины.

Сегодня было зарегистрировано 23 новых случая КВИ. Из них 1 медицинский работник Детской инфекционной больницы, 22 - из числа контактных.

В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 330 пациентов с учётом женщины из Алматинской области. В провизорных госпиталях находятся 368 граждан, из них 7 детей, на карантинной изоляции 426, на домашнем карантине - 7288.

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