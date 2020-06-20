В Алматы пройдет масштабная дезинфекция

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - В связи с усилением карантинных мер в Алматы 20-21 июня и закрытием торговых центров, рынков, парков, скверов и других общественных мест массового скопления населения в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции запланированы работы по массовой дезинфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата города, всего запланировано продезинфицировать 494 объекта:

В Алатауском районе будет обработано 8 рынков, 11 торговых центров, 4 сквера.

В Алмалинском районе - 6 рынков, 29 торговых центров, 47 спортивных объектов и фитнес-центров, 1 парк, 22 сквера, 5 бульваров, 17 зеленых зон.

В Ауэзовском районе - 4 рынка, 32 торговых центра, 30 фитнес-центров, 1 парк, 3 сквера и 1 бульвар.

В Бостандыкском районе - 31 торговый центр, 59 спортивных объектов и фитнес-центров, 4 парка, 3 сквера, 4 бульвара, 3 набережные.

В Жетысуском районе - 16 рынков, 15 торговых центров, 15 фитнес-центров, 1 парк.

В Медеуском районе - 2 рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес-центр, 2 парка, 1 сквер.

В Наурызбайском районе - 3 рынка, 2 торговых центра, 3 фитнес-центра, 2 парка, 1 сквер.

В Турксибском районе - 6 рынков, 7 торговых центров, 10 фитнес-центров, 3 парка, 11 скверов, 1 набережная.

Дезинфекция будет проводиться 20-21 июня с 08.00 до 18.00.

Силами ГКП "Алматы Тазалык" и подрядными организациями районов будут продезинфицированы улицы, парки, скверы, тротуары и сопутствующие объекты (уличные урны, скамейки, остановки, банкоматы, терминалы, подземные и надземные пешеходные переходы). Дезинфекция объектов торговли и сферы услуг будет проводиться силами собственников.

В акимате подчеркнули, что для дезобработки будут применяться препараты, относящиеся к 4-му классу малоопасных веществ, безвредных для людей и животных.

Напомним, 18 июня во исполнение поручений президента РК, а также решений Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел заседание городской комиссии, где были приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. В выходные в городе приостановят работу общественного транспорта, деятельность ТРЦ и рынков

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