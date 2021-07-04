В Алматы пройти на пляжи и в бассейны можно будет только через Ashyq

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АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Акимам районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, филиалу НПП "Атамекен" (по согласованию), руководителям организаций и учреждений поручено обеспечить:

1) реализацию постановления главного государственного санитарного врача РК №31 от 1 июля 2021 года "О внесении дополнений в постановление главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года №67";

2) организацию работы специализированных мониторинговых групп по контролю исполнения настоящего постановления.

Также поручено дополнить пункт 2 постановления главного государственного санитарного врача Алматы от 26 июня 2021 года №19 подпунктом 17 в редакции: "функционирование городских пляжей и открытых бассейнов с 07.00 до 19.00, оградив территорию с возможностью организации пропуска посетителей по проекту Ashyq, соблюдением социальной дистанции".

Постановление вступает в силу с 4 июля.

По состоянию на 23.59 2 июля в Казахстане подтверждено 430 928 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 385.

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