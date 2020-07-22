В Алматы работники скорой получили выплаты в рамках поддержки в борьбе с КВИ

Алматы. 21 июля. Kazakhstan Today - В Алматы более 2 тысяч работников службы скорой помощи получили выплаты в рамках поддержки в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, дополнительные выплаты за четыре месяца, начиная с марта по июнь включительно, были осуществлены на сумму 2,222 млрд тг всем по второй категории - это врачи и фельдшеры и по третьей категории - водители скорой помощи

Дополнительные выплаты за четыре месяца, начиная с марта по июнь включительно, были осуществлены на сумму 2,222 млрд тенге всем по второй категории - это врачи и фельдшеры и по третьей категории - водители скорой помощи", - сообщил главный врач Алматинской городской станции скорой медицинской помощи Биржан Оспанов.

Всего выплатами охвачены 185 врачей, 1184 фельдшера и 822 водителя.

Администрация города уделяет большое внимание обеспечению работников скорой помощи средствами индивидуальной защиты.

"У нас перчатки в достаточно большом количестве и маски, необходимые по эпидемиологической обстановке. Все наши коллеги защищены от коронавируса средствами индивидуальной защиты", - добавил Биржан Оспанов.

Он добавил, что с акиматом города налажено круглосуточное взаимодействие по вопросам обеспеченности средствами индивидуальной защиты.

В Алматы создан по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева резервный фонд для бесперебойного обеспечения стационаров, где лечатся пациенты с КВИ.

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