В Алматы разработали план готовности медучреждений к возможной новой волне пандемии COVID-19

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева заблаговременно приняты все меры по обеспечению готовности в случае новой волны пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Главный врач городской поликлиники №8 города Алматы Фарида Агибаева в онлайн-интервью на брифинге в РСК рассказала об алгоритме работы и готовности поликлиники к возможной новой волне пандемии.

Разработан план готовности к новой волне пандемии COVID-19 с соответствующими расчетами по материальным и нематериальным ресурсам. Разработаны чек-листы по оценке готовности в разрезе основных и вспомогательных процессов, маршрут пациента с ОРВИ, коронавирусной инфекции. Рассчитана дополнительная потребность в медицинских регистраторах в Call-center на период второй волны эпидемии - 6 человек, дополнительных фельдшерских бригад в отделении скорой медицинской помощи на период второй волны пандемии (до трех основных бригад, 1 резервная), автотранспорт - 2. По потребности будет сформирована мобильная врачебная бригада из числа профильных специалистов, в том числе с проведением малоинвазивных манипуляций на дому и лабораторно-инструментальных исследований, осуществляемых в домашних условиях", - сказала Фарида Агибаева.

Кроме того, проведено зонирование на "грязную" и "чистую" зоны. В "чистой" зоне организованы отдельные фильтр-кабинеты для детского населения и беременных женщин. Установлен коридор для сортировки потока пациентов. На входе в поликлинике установлен бесконтактный тепловизор для измерения температуры тела всего потока пациентов. При входе в поликлинику пациенты проходят через систему "триаж": разделение на потоки с бесконтактной термометрией, опрос на наличие признаков ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Фильтр" и изоляторы организованы на первом этаже, где им проводится бесконтактная термометрия и опрос с целью выявления пациентов с клиническими признаками, не исключающими COVID-19. При выявлении симптомов, лицо временно помещается в изолятор. После осмотра врачом педиатром, пациент направляется на амбулаторное лечение или госпитализируется в провизорный стационар", - сказала глава поликлиники.

В поликлинике №8 также созданы 12 мобильных групп по медицинскому наблюдению пациентов с бессимптомной, легкой, средней формой заболевания КВИ. Мобильные бригады оснащены в соответствии с нормативными требованиями, включая укомплектование наборами для оказания экстренной неотложной помощи. Мобильные бригады будут оказывать комплекс медицинских услуг в зависимости от эпидемиологической ситуации: обслуживание вызовов с выездом на дом, консультации пациентов (аудио, видео), проведение сбора образцов биологических материалов, назначение лечения и так далее.

На сегодняшний день на мониторинге находятся два бессимптомных пациента. Также на уровне заведующих отделении врачей общей практики проводится контроль надлежащей сортировки и динамическое наблюдение пациентов ОРВИ, коронавирусной инфекцией, из группы риска", - сказала Агибаева.

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