В Алматы разрешат открыть летние площадки кафе и ресторанов

АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Кафе и рестораны Алматы смогут летом 2021 года размещать террасы на прилегающей к заведению территории, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на брифинге РСК заявил глава управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин. Констатировав, что карантин поставил объекты общественного питания в сложную ситуацию, добавил, что сейчас активно обсуждается, какие меры поддержки можно принять.

В прошлом году аким Алматы Бакытжан Сагинтаев дал согласие на возможность выставлять общепитам временные конструкции, столы, летние площадки без каких-либо разрешительных документов. Мы этот вопрос повторно инициировали. Аким города поддержал. Я надеюсь, скоро выйдем из локдауна и эта возможность будет предоставлена общепитам. Также прорабатываем вопрос о выставлении готовой продукции перед общепитом, наверное, такую возможность тоже предоставим", - цитирует Оразалина zakon.kz.

Глава ассоциации клуба рестораторов Казахстана Гульнара Катибаева считает, что это спасет предпринимателей.

Рестораны купили большое количество продукции, так как ожидали, что на праздники накроют летние кафе. Даже есть те, которые уже закупили продукты на Наурыз-коже, которые быстро портятся. Убытки неисчислимые просто", - подчеркнула Гульнара Катибаева.

Подобная мера уже вводилась летом 2020 года.

Напомним, что до 28 марта в Алматы введен усиленный карантинный режим, всем заведениям общественного питания разрешено работать только на доставку и вынос.

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