В Алматы регистрируется рост заболеваемости КВИ

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в города на 26 октября нестабильна, передает Kazakhstan Today.

Регистрируется постепенный рост заболеваемости. Если в начале октября в день регистрировалось 3-5 случаев, то теперь число случаев КВИ возросло до 15-20 в день. Суточный прирост составил 0,1%, репродуктивное число R, то есть индекс распространения инфекции - 1,88 (R>1 - эпидемия растет, R=1- эпидемия остается на прежнем уровне, R<1 - эпидемия снижается).

С начала регистрации КВИ в Алматы зарегистрировано 14 622 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 8791 с симптомами и 5871 без симптомов. С 1 августа (начало учета коронавирусной пневмонии) зарегистрировано 998 случаев коронавирусной пневмонии.

По Алматы с 8 октября возобновлена работа мониторинговых групп по соблюдению ограничительных мер. Функционируют 26 мониторинговых групп при районных акиматах, которыми ежедневно проводятся рейды организации, объектов по выполнению противоэпидемических мероприятии на местах. Так, с 8 октября по сегодняшний день мониторинговыми группами охвачено 1860 объекта, из них выявлено нарушений карантинного, в том числе масочного режима в 439 объектах.

За нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 113 протоколов об административном правонарушении, на сумму 4 708 710 тенге.

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