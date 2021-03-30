В Алматы резко выросла заболеваемость коронавирусом среди детей до 1 года

АЛМАТЫ. 29 МАРТА - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова сообщила о резком скачке заболеваемости коронавирусом среди детей до одного года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Регистрируется тревожный рост заболеваемости детей до одного года. Первая неделя марта нам показывала 10 случаев, то в последнее время мы регистрируем около 55 случаев. В остальных возрастных категориях заболеваемость остается неизменной", - проинформировала Калыкова во время брифинга в Алматы.

Она отметила, что особенностью регистрации КВИ в условиях циркуляции мутированных штаммов является увеличение удельного веса зараженных детей до 14 лет с 0,7% до 10% на первой неделе марта, до 11,6% - на последней неделе.

Представитель УОЗ также рассказала, что динамика развития эпидемии коронавируса за последние 7 дней указывает на рост регистрации положительных результатов анализов на КВИ.

Распространение инфекции в настоящее время очень высокое, несмотря на принятые ограничительные меры, что подтверждает высокую контагиозность мутированных штаммов", - добавила спикер.

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