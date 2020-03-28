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В Алматы с 00.00 28 марта усиливается режим карантина

27.03.2020, 22:21 18442
В Алматы с 00.00 28 марта усиливается режим карантина
Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - В целях реализации решений государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана в Алматы с 00.00 28 марта вводятся дополнительные ограничительные меры, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.
 
В этой связи городской оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы утвердил дополнительные ограничительные меры, которые вводятся с ноля часов 28 марта до 23.59 часов по 5 апреля 2020 года. 
 

Ситуация с распространением коронавируса гораздо серьезнее, чем многие себе представляют. Недооценивать опасность - безответственно и преступно. В оперативном порядке нами принимаются все необходимые меры для локализации вируса и предотвращения его распространения. В этой работе нам важна ваша поддержка", - обратился аким города Бакытжан Сагинтаев к алматинцам.

 
Согласно утвержденному протоколу, временно будут приостановлены работы всех организаций и предприятий, за исключением необходимых для жизнеобеспечения города с 30 марта по 5 апреля включительно. Исключение - для органов городского управления, продовольственных, медицинских и ветеринарных объектов, служб, обеспечивающих бесперебойную жизнедеятельность и безопасность города, а также СМИ. Вводится запрет на передвижение людей и личного транспорта по городу без крайней необходимости. Разрешается выходить за продуктами и медикаментами рядом с местом проживания. Также разрешен выгул домашних животных. 
 

Жителей старше 65 лет убедительно прошу не выходить на улицу. При этом нуждающимся будет оказана необходимая помощь социальными работниками и волонтерами. Несовершеннолетним нельзя передвигаться по городу без сопровождения взрослых", - сказал аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

 
Кроме того, изменен график работы общественного транспорта с 06.00 до 19.00 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Наполняемость общественного транспорта должна быть не более 40% посадочных мест. Также в целях безопасности и снижения риска заражения водителей коронавирусом принято решение о запрете водителям открытия передних дверей общественного транспорта. 
 
Также будет осуществляться масштабная работа по дезинфекции города. Общий график обработки территорий по каждому району предоставляют аппараты районных акиматов и другие организации, задействованные в дезинфицирующей обработке. Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение 5 часов после обработки во избежание последствий для здоровья.
 

Продолжит работу общественный транспорт с 06.00 до 19.00. Сервисы доставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости будут доступны с 09.00 до 22.00 часов. Всеми организациями, предприятиями и городскими службами будет усилен режим санитарной защиты задействованных сотрудников", - подчеркнул Б. Сагинтаев. 

 
На период чрезвычайного положения также запрещены посещение родственников и знакомых, прием гостей. Допускается выход для погребения группой не более 10 человек. Улицы города будут круглосуточно патрулироваться силами правоохранительных органов и Национальной гвардии РК. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
 

Все эти меры принимаются для защиты здоровья и благополучия общества. Каждый из нас должен проявить в эти дни как персональную, так и коллективную ответственность. Соблюдение мер личной гигиены и самоизоляция помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Вместе мы справимся с этой непростой ситуацией!" - заключил Бакытжан Сагинтаев.

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения
 

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