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В Алматы с начала учебного года 1287 школьников заболели коронавирусом

07.10.2021, 14:08 35803
В Алматы с начала учебного года 1287 школьников заболели коронавирусом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - В Алматы с начала учебного года 1287 школьников заболели коронавирусом, передает KAZAKSTAN TODAY.
 

На сегодня из учащихся у нас 287 тыс. учатся в офлайн-формате, из них с 1 сентября заболело 1287 человек. Из них только 15 человек попали в инфекционные стационары, остальные в легкой форме находятся дома. Из них уже более 900 человек вернулись в классы, и учеба продолжается", - сказал на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

 
В ходе брифинга он отметил, что заболеваемости школьников уделяется приоритетное внимание, "потому что это - гиперраспространители инфекции".
 

Если говорить об учащихся, которые учатся в онлайн-режиме, то среди них зараженных 1039 человек, то есть мы видим, что в офлайне заболело 0,45% от числа всех учащихся в офлайне, по онлайну 5,4%. И эти цифры говорят о том, что заражаемость учащихся, которые учатся в традиционном формате, в 12 раз ниже учащихся в онлайн-формате", - отметил Бекшин.

 
По его словам, причина того, что заболеваемость в офлайн-формате в 12 раз ниже, чем среди учащихся, которые обучаются онлайн, в том, что в школах развернута трехуровневую защита учащихся, строгий контроль, соблюдение режимных ограничительных мероприятий.
 
Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.
 

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    Сводка эпидситуации: количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 900 тысяч

    08.10.2021, 08:30 62749
    Сводка эпидситуации: количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 900 тысяч
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 900 121 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
     
    в городе Нур-Султане – 297;
     
    в городе Алматы – 412;
     
    в городе Шымкенте – 55;
     
    в Акмолинской области – 43;
     
    в Актюбинской области – 51;
     
    в Алматинской области – 174;
     
    в Атырауской области – 35;
     
    в ВКО – 125;
     
    в Жамбылской области – 41;
     
    в ЗКО – 53;
     
    в Карагандинской области – 157;
     
    в Костанайской области – 96;
     
    в Кызылординской области – 36;
     
    в Мангистауской области – 12;
     
    в Павлодарской области – 153;
     
    в СКО – 118;
     
    в Туркестанской области – 38.
     
    В Казахстане за сутки 2804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 841 255 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
     
    На 8 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 850 человек (47 407 КВИ+ и 7 443 КВИ-). В стационарах находятся 9469 пациентов, на амбулаторном уровне – 45 381 пациент.
     
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 717 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 207 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести, 136 пациентов на аппарате ИВЛ.
     
    По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 октября 2021 года зарегистрировано 11 459 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 октября от КВИ+ скончались 37 человек. 
     
    6 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 342 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 906, летальных случаев - 4887, выздоровевших - 64 576.
     
    В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
     
    В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
     
    В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
     
    На 7 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 810 611 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 828 545 человек.
     

    Бекшин предлагает использовать экспресс-тесты на COVID-19 в школах

    07.10.2021, 18:33 140185
    Бекшин предлагает использовать экспресс-тесты на COVID-19 в школах
    Фото: из открытых источников
    АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эффективности использования экспресс-антиген-тестов на COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Главный государственный санитарный врач Алматы отметил, что экспресс-тесты позволят проводить эффективные эпидемиологические, карантинные и профилактические мероприятия. В частности, их можно будет использовать для обследования контактных лиц.
     

    В школах, где можно применять (экспресс-тесты. - Прим. агентства) и буквально за считанные минуты, в пределах 15-20 минут можно определять, будет ли учащийся дальше продолжать учебу или же отправится на изоляцию", - сказал Бекшин.

     
    По его словам, были проведены исследования на живом вирусе и по мутированным штаммам. 
     

    Мы исследовали все основные экспресс-тесты, которые ввезены и зарегистрированы в Казахстане, и получили хорошие результаты. На сегодня эффективность экспресс-тестов очень высокая. Свой отчет мы представим в Министерство здравоохранения, и это будет основание для более широкого их применения", - отметил он.

     
    Как отмечает главный санврач Алматы, к концу следующей недели после окончательной обработки будет отправлен отчет в Министерство здравоохранения. По мнению Бекшина, широкое применение экспресс-тестов позволит снизить финансовые затраты и физические затраты медицинских работников страны.

     

    64% населения Алматинской области получили I компонент вакцины от COVID-19

    07.10.2021, 16:52 164215
    64% населения Алматинской области получили I компонент вакцины от COVID-19
    ТАЛДЫКОРГАН. 7 ОКТЯБРЯ - 64% населения Алматинской области получили I компонент вакцины от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    На 7 октября 2021 года в Алматинской области I компонент вакцины получили 764 818 человек. 
     
    В частности, в Аксуском районе первым компонентом привиты 21 256 человек, в Алакольском - 25 611, Балхашском - 17 047, Енбекшиказахском - 103 574, Ескельдинском - 16 084, Жамбылском - 70 588, Илийском - 88 910, Карасайском - 104 958, Каратальском - 14 631, Кербулакском - 21 202, Коксуском - 17 291, Панфиловском - 40 350, Райымбекском - 16 576, Саркандском - 15 833, Талгарском - 56 076, Уйгурском - 20 513, город Капщагай - 27 046. 
     
    В городе Талдыкоргане первый этап вакцинации прошли 58 218 человек, в Текели - 16 042, в Кегенском районе - 13 012 человек. 
     
    Полностью привиты от COVID-19 678 438 жителей области, или 57%.
     

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