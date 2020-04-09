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В Алматы сегодня сняли ограничения с двух зон очага COVID-2019

08.04.2020, 19:52 5320
Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы сегодня сняли ограничения с двух зон очага COVID-2019, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня сняты ограничения с зон очага коронавирусной инфекции по адресам: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Жас канат, 1/53", - сообщила пресс-служба акимата Алматы.

 
Итого на территории города в связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц - сняты ограничительные меры с 18 зон очага по следующим адресам: 
 
- Алатауский район - микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7;
 
- Алмалинский район - улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7;
 
- Ауэзовский район - микрорайон Жетысу-2, 70-а; 
 
- Бостандыкский район - улица Тургут Озала, 242;
 
- Медеуский район - улица Зенкова, 59; проспект Достык, 162; улица Гоголя, 75; проспект Достык, 111;
 
- Жетысуский район - улица Енликгул, 34а;
 
- Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а; Ганибет, 276; микрорайон Жас канат, 1/53.
 
По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, по состоянию на 8 апреля на территории города насчитывается 37 зон очага коронавирусной инфекции. 
 
В Ауэзовском районе - 7 зон очага: микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28; микрорайон Мамыр-4, 54; Афцинао, 4; Аксай-1, 24; Мамыр-4, 296. 
 
В Алатауском районе - 5 зон очага заражения по адресам: микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек Батыра, 121; улица Жанкожа Батыра, 190; улица Рахимова, 123. 
 
В Алмалинском районе - 6 зон очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица Байзакова, 232; улица Досмухамедова, 13; улица Досмухамедова, 8; улица Байзакова, 263.
 
В Медеуском районе - 4 зоны очага по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; проспект Достык, 116; проспект Достык, 493.
 
В Жетысуском районе - 4 зоны очага по улице Волочаевская, 51; улице Помяловского, 25; в микрорайоне Кулагер, 45; по улице Борзова, 85. 
 
В Турксибском районе зарегистрировано 3 зоны очага: микрорайон Жулдыз-2, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13; улица Токая, 25. 
 
В Бостандыкском районе - 7 зон очага по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; микрорайон Орбита-1, 27; улица Байзакова, 299а; Тимирязева 42; Орбита-4, 33.
 
В Наурызбайском районе - 1 зона очага по улице Береке-1, 97.
 
Напомним, на текущий момент в Алматы выявлено 119 заболевших коронавирусом. В целом по Казахстану это заболевание выявлено у 709 человек, 54 человека выздоровели, семеро скончались. 
 

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