В Алматы сформировали кадровый резерв медицинских сотрудников

Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - В целях мобилизации кадров в городе проводится ежедневный мониторинг и анализ обеспеченности кадрами всех медицинских организаций вне зависимости от их формы собственности, передает Kazakhstan Today.



Директор высшего медицинского колледжа Алматы Светлана Султангазиева во время онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций рассказала о формировании резерва медицинских кадров в городе.



"За наращиванием количества инфекционных коек стоит не только материально-техническое оснащение, основным акцентом является обеспечение кадрами", - отмечает директор высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева.



На сегодня в Алматы сформирован кадровый резерв, куда входят 2335 человек. Из них количество врачей - 341 человек, средний медицинский персонал - 1572, младший медицинский персонал - 422 человека. Как сообщается, в кадровый резерв вошли в основном резиденты и выпускники этого года.



"Одновременно занимаемся планированием и прогнозированием кадровых ресурсов, формируется штатное расписание в зависимости от количества вводимых инфекционных коек. Например, в конце августа планируется открытие инфекционного стационара на 500 коек на базе Центра оказания специальных социальных услуг, позже открытие еще одного быстровозводимого модульного стационара на 300 коек", - добавила Султангазиева.



Она добавила, что штатное расписание формируется из числа сформированного кадрового резерва.



Всего в Алматы функционируют 74 организации, подведомственные управлению общественного здоровья, 20 республиканских организаций и 93 организации частной формы собственности. В этих организациях работают всего 38 063 сотрудника. 27 организаций здравоохранения задействовано в лечении CОVID-19.



Вместе с тем продолжается набор кадров для работы в инфекционных стационарах.



За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1158 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 555 без клинических проявлений. Всего в стране выявлено 93 820 заболевших. За сутки 2621 человек выздоровел от КВИ. Итого в стране 65 132 выздоровевших от коронавируса. За период с 27 июля по 2 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 265 человек.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства