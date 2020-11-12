В Алматы сформирован резерв медкадров на случай второй волны коронавируса

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы сформирован резерв 5500 медицинских кадров на случай новой волны коронавируса. Об этом в ходе онлайн-интервью на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы сообщила директор Высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева, передает Kazakhstan Today.

Как отметила Султангазиева, в условиях пандемии по всем направлениям развития системы здравоохранения ведется комплексная работа.

Кроме социально-экономических вопросов, своевременного обеспечения лекарственными препаратами, материально-технической оснащенностью клиник, наращиванием инфекционных коек и так далее, особое внимание уделено обеспечению организаций здравоохранения медицинскими кадрами", - сказала она.

Всего в Алматы функционируют 74 организации, подведомственные управлению общественного здоровья, 20 республиканских организаций и 93 организации частной формы собственности. В них работают более 38 тыс. сотрудников.

При анализе обеспеченности медицинскими кадрами выяснено, что на момент вспышки инфекции на 1 августа 2020 года в лечении COVID-19 было задействовано 27 организаций здравоохранения, развернуто около 6200 коек. В инфекционных стационарах трудились на тот момент 4035 сотрудников.

На период стабилизации эпидемиологической ситуации многопрофильные клиники вернулись в обычный режим работы. В инфекционных клиниках с коронавирусной инфекций находится чуть более 100 пациентов, работают в штатном режиме около 400 врачей, медсестер и младшего медицинского персонала.

Около 5500 медицинских кадров находятся в резерве на случай "новой волны". Сформирован резерв из числа преподавателей, резидентов и врачей интернов медицинских вузов, их около 450", - сообщила Светлана Султангазиева.

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