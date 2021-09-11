В Алматы сформируют списки предприятий, у которых против COVID-19 вакцинировано менее 60% персонала

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Напомним, 7 сентября на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК был одобрен Алгоритм проверки предприятий на предмет вакцинации сотрудников первым компонентом вакцины против COVID-19.
C учетом нового алгоритма, помимо нарушений в части соблюдения режима работы, социальной дистанции и масочного режима, мониторинговые группы будут проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.
В ходе заседания заместитель акима города Ержан Бабакумаров обозначил задачи по организации работы мобильных мониторинговых групп в Алматы. Во-первых, поручено сформировать список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19. Во-вторых, будет усилена информационно-разъяснительная работа в целях оповещения субъектов предпринимательства о новых правилах проводимых проверок.
Вместе с тем Ержан Бабакумаров призвал руководство городской Палаты предпринимателей и представителей бизнес-сообщества к совместной работе по разъяснению риска допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности и важности расширения охвата вакцинацией.
Следует отметить, что мониторинговые группы в своей работе строго руководствуются общестрановым алгоритмом работы.
В Алматы на сегодня функционируют 40 мониторинговых групп. По данным ДСЭК Алматы, с начала года проведено 3934 выездные проверки, охвачено 37 972 объекта. Составлено 5706 протоколов на юридические и физические лица на сумму свыше 433 млн тенге. В суды передано 76 материалов (по части 3 статьи 462 и части 1 статьи 425), из них по 65 материалам приняты решения.
Как сообщалось ранее, в Алматы за сутки выявлен 931 новый случай КВИ с положительным ПЦР-тестом.
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