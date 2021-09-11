В Алматы сформируют списки предприятий, у которых против COVID-19 вакцинировано менее 60% персонала

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АЛМАТЫ. 10 СЕНТЯБРЯ - Вчера в онлайн-формате состоялось заседание городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова по вопросам организации работы мониторинговых групп с учетом нового Алгоритма рейдов по вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

C учетом нового алгоритма, помимо нарушений в части соблюдения режима работы, социальной дистанции и масочного режима, мониторинговые группы будут проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.

В ходе заседания заместитель акима города Ержан Бабакумаров обозначил задачи по организации работы мобильных мониторинговых групп в Алматы. Во-первых, поручено сформировать список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19. Во-вторых, будет усилена информационно-разъяснительная работа в целях оповещения субъектов предпринимательства о новых правилах проводимых проверок.

Вместе с тем Ержан Бабакумаров призвал руководство городской Палаты предпринимателей и представителей бизнес-сообщества к совместной работе по разъяснению риска допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности и важности расширения охвата вакцинацией.

Следует отметить, что мониторинговые группы в своей работе строго руководствуются общестрановым алгоритмом работы.

В Алматы на сегодня функционируют 40 мониторинговых групп. По данным ДСЭК Алматы, с начала года проведено 3934 выездные проверки, охвачено 37 972 объекта. Составлено 5706 протоколов на юридические и физические лица на сумму свыше 433 млн тенге. В суды передано 76 материалов (по части 3 статьи 462 и части 1 статьи 425), из них по 65 материалам приняты решения.

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