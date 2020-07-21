Система Orphus

В Алматы скончавшихся от пневмонии будут хоронить как скончавшихся от коронавируса

20.07.2020, 08:42 62155
В Алматы скончавшихся от пневмонии будут хоронить как скончавшихся от коронавируса
Фото: akhbori.org
Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление "О порядке снятия ограничений при захоронении трупов на территории города Алматы", передает Kazakhstan Today.
 

Алгоритм захоронения лиц, умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию с очага и с обнаружением коронавируса заменить на алгоритм захоронения лиц, умерших от коронавирусной инфекции, с подозрением на коронавирус и пневмонии неустановленной этиологии на дому или в медицинских организациях", - говорится в постановлении.

 
Согласно документу, в случае кончины пациента в медорганизации от коронавирусной инфекции, с подозрением на нее или от атипичной пневмонии, тело обязательно доставляется в патологоанатомическое бюро УОЗ города Алматы для проведения необходимых мероприятий.
 
В случае кончины иностранных граждан на территории Республики Казахстан, все мероприятия по транспортировке тела и его захоронению осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РК. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая