В Алматы скончавшихся от пневмонии будут хоронить как скончавшихся от коронавируса

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Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление "О порядке снятия ограничений при захоронении трупов на территории города Алматы", передает Kazakhstan Today.

Алгоритм захоронения лиц, умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию с очага и с обнаружением коронавируса заменить на алгоритм захоронения лиц, умерших от коронавирусной инфекции, с подозрением на коронавирус и пневмонии неустановленной этиологии на дому или в медицинских организациях", - говорится в постановлении.

Согласно документу, в случае кончины пациента в медорганизации от коронавирусной инфекции, с подозрением на нее или от атипичной пневмонии, тело обязательно доставляется в патологоанатомическое бюро УОЗ города Алматы для проведения необходимых мероприятий.

В случае кончины иностранных граждан на территории Республики Казахстан, все мероприятия по транспортировке тела и его захоронению осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РК.

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